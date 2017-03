Frente Amplio ratifica voluntad de impedir salidas anticipadas a reincidentes

Payssé defendió el trabajo de la comisión multipartidaria que promovió la nueva normativa sobre libertades anticipadas y dijo que los técnicos consultados nunca señalaron la inconsistencia marcada por Zubía.

Según Zubía y el diputado colorado, Ope Pasquet, la limitación a la libertad anticipada para reincidentes caerá por la vía de los hechos en julio cuando empiece a regir el nuevo CPP, que había sido votado en 2014.

Fuente:

Aunque el fiscal penal, Gustavo Zubía, advirtió que el impedimento de otorgar la libertad anticipada a reclusos reincidentes caerá en julio debido a inconsistencias entre esa normativa y el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en el Frente Amplio aseguran que la intención del oficialismo es mantener "el espíritu" de la medida acordada el año pasado entre el presidente Tabaré Vázquez y todos los partidos políticos.La senadora de Asamblea Uruguay , Daniela Payssé, afirmó a El Observador que más allá de las interpretaciones "la intención política es la que trasunta el texto de la ley para los reincidentes"."El grupo técnico que trabajó en Torre Ejecutiva con representantes de todos los partidos no infirió ningún tipo de dificultad como la que se está planteando. Eso no quiere decir que no pueda analizarse si toma fuerza y es consistente el planteo, pero por ahora no hubo ninguna señal de que tuviéramos que revisar ese punto", dijo la senadora que participó en esa comisión.La ley 19.446 establece que el beneficio de la libertad anticipada "no será de aplicación en caso de reiteración, reincidencia o habitualidad" para los delitos de violación, hurto, rapiña, rapiña con privación de libertad, homicidio, extorsión y secuestro, entre otros. Sin embargo, el último artículo señaló que la norma estará en vigencia "en todo aquello que sea concordante y complementario" al nuevo CPP.Primero en radio Sarandí y luego al ser consultado por El Observador Zubía explicó que "es clara" la falta de concordancia porque "negarle la libertad a los reincidentes en absoluto está en el nuevo CPP".Consultada sobre el planteo, Payssé afirmó que de existir algún inconveniente el oficialismo no tendrá problema en revisar el texto."Yo no voy a ponerme a analizar una eventual enmienda del texto por alguna cosa que dice Zubía. Si se concluye en el sistema político -donde todos estuvimos de acuerdo en este texto y en estas circunstancias de la modificación del régimen de libertades-, entonces lo analizaríamos. Pero no al grito de Zubía", dijo la legisladora.Payssé recordó que la situación no es nueva ya que distintas normas votadas después de 2014 generaron modificaciones al nuevo CPP.Señaló, por ejemplo, que habrá cambios cuando el Parlamento apruebe en el correr de este año una ley sobre violencia de género.