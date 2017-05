Harry Styles vuela en el video de su canción Sign of the Times

El cantante inglés y exintegrante de One Direction , Harry Styles, publicó el primer videoclip de su single Sign of the Times. La canción formará parte del álbumque marcará el debut solista del cantautor.El video, que ha superado las 4 millones de reproducciones en YouTube, muestra a Styles volando a través de diferentes paisajes. El artista grabó parte de las locaciones en Escocia , donde fue suspendido por un helicóptero mediante un arnés que fue removido digitalmente del video.Syles también ha publicado las cancionese interpret el temadurante su presentación en el programa Saturday Night Live "No quería escribir 'historias'. Quería escribir mis historias, cosas que me pasaron. Lo principal era que quería ser honesto. Nunca había hecho eso antes" , dijo Styles en una entrevista con la revista Rolling Stone al hablar de su proyecto

El debut del músico estará disponible a partir del próximo viernes 12 de mayo.

