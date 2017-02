Hizo caminar desnudo por Florida y filmó al menor que le robó la moto

Un hombre hizo caminar desnudo por la avenida Florencio Sánchez de la periferia de la ciudad de Florida a un menor de edad, quien presuntamente había robado su moto, y lo grabó en video con su celular. Según un posteo de Facebook del programa de radio floridense Dalo X Hecho, el menor había ido a disculparse con los dueños de la moto luego de arrepentirse del robo.

En uno de los dos videos a los que accedió El Observador (y que ya son virales) se ve al menor, de 16 años, hablando a la cámara con el torso desnudo. Quien lo graba le ordena que diga su nombre y que declare lo que hizo con la moto robada. Luego, le ordena pedirle perdón a todos a quienes ha robado y "a todo Florida".

Acto seguido, lo intima a sacarse la ropa y meterla en una bolsa de plástico. "Señores, esto es lo que pasa por andar robando. No le echo la culpa a la Policía porque, lamentablemente, los jueces benditos que tenemos en este país los sacan. Lamentablemente hay que hacer esto. Esto es un arresto ciudadano", dice el autor de los videos, mientras sigue filmando al joven ya sin ropa.

En el siguiente video se puede ver al menor de edad caminando por la avenida Florencio Sánchez , desnudo y cargando una bicicleta desarmada. Según el programa radial local, la bicicleta pertenece al menor, quien había llegado en ella a pedir disculpas al dueño de la moto, quien se la desarmó en el lugar.

"Acá desfilando por la avenida con el tipo que me robó la moto y me la deshizo", dice mientras sigue filmando. "No tengan vergüenza de hacer esto, gente. Hay que defender lo de uno, gente", agrega en el video.

El dueño de la moto dijo a Dalo X Hecho que hizo el video de la confesión para no "irse a los golpes". "Hoy por un tema de calentura y rabia hice algo que de repente no tendría que haberlo hecho, capaz que mucha gente lo acepta y otra no", agregó.

Por su parte, la madre del menor dijo a Dalo X Hecho que el menor estaba con arresto domiciliario. La mañana siguiente al robo, el dueño de la moto apareció en la casa de Rodríguez buscándolo para que lo ayudara a localizar el lugar donde la había tirado.

Al dar con él, le pidió que le ayudara a encontrar la chapa, pero no tuvieron éxito, por lo que le pidió que fuera a su casa para pedirle perdón a su esposa (quien era la usuaria de la moto). Allí comenzó la grabación del video.

Rodríguez agregó que, según el relato de su hijo, el dueño de la moto había dicho que era policía y que tenía un arma 9mm entre la ropa.





Transcripción del diálogo del video

Menor: Soy xxxxxxx y anoche me robé una moto. Adulto: ¿Una moto de quién? ¿Qué marca es la moto? Menor: Yumbo C110 Adulto: ¿Qué color? Menor: Blanca Adulto: ¿La careta? Menor: Negra Adulto: ¿Qué le hiciste a la moto? Menor: Le saqué el plástico... Adulto: ¿Lo sacaste o lo rompiste? Menor: Lo rompí. Adulto: ¿Y a la chapa qué le hiciste? Menor: La tiré. Adulto: Ta. ¿Te gusta robar? ¿Verdad que te gusta robar? Te encanta robar. Decí: "Le robé a gente que labura todos los días". Decí eso. Menor: Le robé a gente que labura todos los días Adulto: Que se desloma para tener las cosas. Menor: Que se desloma para tener las cosas. Adulto: Mirá acá a la cámara. Reíte. Reíte te dije. Reíte bien, mostrá los dientes. Ahí está, estás contento. ¿Estás contento? Estás contento, sí. Es la última vez que vas a robar, ¿verdad? Menor: Sí. Adulto: Bueno. En nombre de todo Florida, te voy a suplicar, pedile perdón a todos los que les has robado. Menor: Pido perdón a todos los que les he robado. Adulto: A todo Florida. Menor: A todo Florida. Adulto: Soy un nabo. Menor: Soy un nabo. Adulto: Sacate la ropa. Menor: ¿Para qué? ¡No! Adulto: Sacate la ropa, bien fácil te la hago. Sacate toda la ropa. Ahí está. Traeme una bolsa. Menor: ¿Me vas a mandar desnudo? Adulto: Sacate la ropa te dije. Pateá la ropa para el costado. Señores, esto es lo que pasa por andar robando. Esto es lo que pasa por andar robando. No le echo la culpa a la Policía porque, lamentablemente, los jueces benditos que tenemos en este país los sacan. Entonces lamentablemente hay que hacer esto. Esto es un arresto ciudadano. Poné la ropa adentro de la bolsa. Me destrozó la moto, una moto que no tiene un año de uso. El gil se pensó que era cualquiera, que se la iba a robar a un malandro y le erró el loco. Le erró feo. Saludá. Menor: Hola. Adulto: "Chau", decí. Menor: Chau. Adulto: Nos vemos pronto. Menor: Nos vemos. Adulto: Adentro de la cárcel. Adentro de la cárcel.

