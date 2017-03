Jerarca del Ministerio del Interior negó infiltraciones de policías en Plenaria

Según Charles Carrera dijo que la cartera no tiene conocimiento de la operación y, de haber ocurrido, hubiese sido "ilegal"

El Ministerio del Interior negó que haya existido infiltraciones de policías en la agrupación Plenaria, Memoria y Justicia.

Según el director general de Secretaría del ministerio, Charles Carrera, la noticia sobre la infiltración de policías durante dos años en la Plenaria Memoria y Justicia es "absolutamente falsa".

El Observador informó este lunes que al menos cuatro policías estuvieron infiltrados entre 2011 y 2013 en la agrupación liderada por Irma Leites.

Desde el ministerio, "no tienen conocimiento" ni "existe una disposición ni autoridad de ninguna jerarquía policial que la haya dispuesto", afirmó Carrera. De haber sucedido, la operación ocurrió "sin autorización" y "es una situación ilegal".

El director afirmó que la persona que contó cómo fue la infiltración "no aparece" y que no estudiarán el caso. "No sabemos si podemos investigar un hecho que para nosotros es absolutamente falso", explicó Carrera.

La infiltración comenzó luego de una denuncia del Comité Central Israelita que estaba preocupado por algunos grupos radicales que estaban mostrando posiciones favorables hacia el islamismo. Luego de dos años de investigación, la Policía obtuvo 130 registros de personas con nombres y apellidos.

Accionar policial ante nuevo decreto

Por otro lado, Charles Carrera se mostró de acuerdo con el decreto que impide los cortes por manifestaciones o piquetes en las calles y rutas. " Está permitido que se puedan manifestar pero sin cortar el libre tránsito", dijo, mientras destacó que la libre circulación es "un derecho de todos".

El jerarca afirmó, además, que la Policía "tiene la tecnología" para actuar ante la nueva normativa y que los efectivos "utilizarán cámaras para darle garantías a los funcionarios y a los ciudadanos", como sucedió en el desalojo del Codicen.





