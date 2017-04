José Mujica dijo que se agotó el modelo de inversiones

El expresidente y actual senador, José Mujica (MPP), dijo que es necesario "discutir" el modelo de captación de inversiones extranjeras que utiliza Uruguay porque está pensado para una realidad que ya no es la que vive el país. "A la salida de la crisis no teníamos capital nuestro para invertir y tuvimos que acudir al que viniera", señaló.





Para Mujica llegamos a un "agotamiento del modelo de inversiones extranjeras" y es un tema que "va a ser parte" de lo que el partido de gobierno tiene que discutir para el nuevo programa del Frente Amplio pensando en las elecciones de 2019. El expresidente habló el jueves 6 durante una actividad en la Huella de Seregni del grupo Avanzada Frenteamplista que propone ir en busca de un "mano a mano" con la gente y con la mira puesta en el "cuarto gobierno frenteamplista".





El senador analizó la situación económica del país y dijo que en los últimos tiempos "se agotaron los recursos" para seguir expandiendo las políticas sociales. "No le pudimos dar a la educación todo lo que necesitaba y nuestras políticas sociales quedaron detenidas porque la economía no nos respondía", aseguró.





Para Mujica se llegó a esta situación porque Uruguay está "cumpliendo con los papelitos que firmamos a la salida de la crisis" que llevan gran parte del dinero para el exterior y el margen de ganancia se achicó. En ese sentido, ejemplificó diciendo que en 2002 el país remitía US$ 200 millones de inversión directa al exterior y actualmente se remiten entre US$ 1.500 y US$ 1.800 millones. "Tenemos que decir inversiones extranjeras sí, pero no cualquier inversión. Si vienen a poner boliches, ¿Para qué queremos más boliches? Si vienen a poner una fábrica y a invertir en tecnología compleja y generar empleo, eso puede ser un buen negocio", dijo y agregó que hay que ser más selectivo. "A veces le terminamos dando mejores condiciones a uno que viene de afuera que a los de acá. Tenemos que cuidar mucho más a nuestra clase media", apuntó.





Desde que el Frente Amplio está en el gobierno apuntó a la inversión extranjera directa como una pieza fundamental para consolidar el proceso de desarrollo económico y se le han otorgado distintas exoneraciones tributarias para incentivarla. El legislador señaló que actualmente no existe la "desesperación" que existía después del 2002 y como Uruguay salió del "pozo" no se puede seguir aplicando la misma receta porque "se agota".





"Luchamos para que vinieran e hicieran inversiones en el marco de esa coyuntura, generaron laburo, salario y mejoramos sí, pero no son carmelitas descalzas, vinieron para ganar la de ellos", señaló y pidió volver a discutir el tema.





Fuente: