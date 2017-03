Juez indaga al extitular de BCU vinculado al cambio de Sanabria

El juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, citará como indagado al expresidente del Banco Central (BCU), Humberto Capote, quien en 1998 autorizó a operar al Cambio Nelson, del que además fue su contador y asesor durante los últimos diez años. Además, está previsto que declaren como indagados tres trabajadores con cargos de responsabilidad en el cambio.

Capote, que ocupó la titularidad del BCU entre 1995 y 2000, aparecía firmando balances como contador asesor del cambio propiedad del por aquel entonces senador por el Partido Colorado, Wilson Sanabria, y luego –cuando éste murió en 2015– de su hijo, Francisco Sanabria, hoy prófugo de la Justicia. Su firma aparece también en los documentos aportados por la familia Sanabria a la Justicia donde tramita el concurso de las empresas.

Los investigadores intentan determinar cuál es la participación de estos trabajadores en la creación de cuentas informales y su posterior desaparición, así como si esta compañía fue utilizada para lavar activos.

Lea también: La Justicia alertó al BCU en 2013 por actividades sospechosas en Cambio Nelson, según diputado

Hasta el momento, Francisco Sanabria es el principal implicado en la investigación que se inició tras una veintena de denuncias por la desaparición de depósitos informales y emisión de cheques sin fondos. Sin embargo, la Justicia no descarta que sus hermanos, Guillermo y Paula, hayan estado al tanto de la actividad del cambio.

Denuncia de 2013

El legislador nacionalista, Gustavo Penadés, presentó ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un documento que prueba que en 2013 la Justicia había solicitado información al BCU por una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activo contra el Cambio Nelson. Según dijo Penadés, los liquidadores de una empresa que se presentó en concurso alertaron a la justicia sobre la existencia de unos cheques del Cambio Nelson por valor de entre US$ 800 mil y US$ 900 mil que fueron utilizados para la compra de un inmueble, y cuyo origen no se podía justificar.

El presidente del BCU, Mario Bergara, había dicho que no existían denuncias contra Cambio Nelson y que no se había podido detectar la existencia de los depósitos informales porque estos no figuraban en la contabilidad de la empresa.

En ese sentido, el BCU emitió ayer un comunicado en donde desmentían la información que brindó el legislador nacionalista. "De ninguna manera puede plantearse que haya habido omisiones en los controles", señala el texto, ya que las investigaciones se realizaron "en tiempo y forma".

Sin embargo, para Penadés la existencia de una denuncia en 2013, evidencia "omisiones importantes en los controles del Banco Central en cumplimiento de las ordenes judiciales". "No es poca cosa que el presidente del Banco Central diga que nunca hubo una denuncia contra el Cambio Nelson y ahora aparece que hubo una, y de la Justicia de concurso, nada más ni nada menos", dijo.

El pasado jueves 16, en la comisión de Hacienda del Senado, Bergara dijo que hay "indicios" de que en el Cambio Nelson se realizaron actividades financieras que pueden constituir el delito de lavado de dinero. Según supo El Observador, el juez Souto solicitó información al BCU para determinar cuáles son esos indicios.

Hasta ahora la Justicia ha logrado reunir algunos elementos en este sentido, como una supuesta transferencia al exterior de US$ 2,5 millones, la existencia de depósitos informales por al menos US$ 10 millones, y varios indagados que no pueden justificar por qué tenían ahorros en el cambio. De encontrarse pruebas de que hubo lavado de activos, el caso pasaría a la justicia del Crimen Organizado y se podría pedir la captura internacional contra el propietario del cambio, quien permanece prófugo desde el 23 de febrero. Según supo El Observador, la policía del Crimen Organizado e Interpol están recabando información ante la posibilidad de que se configure algún delito por el que Sanabria pueda ser extraditado.

Fuente: