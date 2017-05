En tanto, la investigación en Maldonado permanece trancada y el expediente aún no llegó a Crimen Organizado

La jueza Sylvia Rodríguez aceptó iniciar el trámite de "concurso necesario" contra Camvirey S.A. –razón social de Cambio Nelson- y su propietario, Francisco Sanabria, a pedido de varios de sus acreedores, informó esta mañana El País. Para ello la jueza designó a un miembro de la Asociación de Peritos Contables del Uruguay como síndico y convocó a una junta de acreedores para el próximo 26 de setiembre.

El pedido de concurso necesario fue presentado el pasado 6 de abril, un día después de que la misma jueza rechazara los tres expedientes de concurso voluntario, presentados por Sanabria a comienzos de marzo, aduciendo fallas en el trámite. En aquella oportunidad, el empresario, quien fue procesado con prisión y cumple su pena en la cárcel de El Campanero, reconoció una deuda de US$ 8,7 millones relacionada con el Cambio Nelson, y de más de US$ 10 millones en las otras empresas de la familia (un tambo y una empresa de alquiler de autos y organización de eventos).

En el plano penal, en tanto, la investigación que lleva adelante el juzgado de Maldonado permanece paralizada a la espera de que el juez de la causa, Marcelo Souto, reciba información adicional sobre los estados contables de Cambio Nelson. De esta forma, la Justicia busca dilucidar si el expresidente del Banco Central y contador asesor de esta empresa, Humberto Capote, estaba al tanto y participó de la maniobra que permitió captar depósitos informalmente.

Por este caso, Souto decidió procesar con prisión a Francisco Sanabria, al gerente general de la empresa, Nelson Calvette y a una de las contadoras del Cambio Nelson, al tiempo que otra de las contadoras fue procesada sin prisión, pero dejó sin consecuencias judiciales a Capote, a pesar de que el fiscal letrado de Maldonado, Rodrigo Morosoli, había su procesamiento. Debido a esto, el fiscal decidió apelar la decisión del juez, pero para que el Tribunal de Apelaciones se pueda expedir sobre este tema primero el juzgado de Maldonado debe recibir la información sobre los estados contables, lo cual se espera que ocurra esta semana o la próxima.

Hasta que no se resuelva este punto, Souto no podrá citar a declarar a seis empresarios asociados con Sanabria, como lo tenía planeado. Se trata de los titulares de las compañías en las que se distribuía el dinero depositado informalmente en el Cambio Nelson, y que se beneficiaron de la maniobra con la que desaparecieron al menos US$ 10 millones depositados.

Además, el Tribunal de apelaciones deberá decidir sobre Calvette quien apeló al fallo del juez Souto quien lo encontró culpable de un delito continuado de apropiación indebida.

Otra línea de investigación sin avance es la que lleva adelante la Justicia del Crimen Organizado, y que busca determinar si detrás de la maniobra de Cambio Nelson también se incurrió en un delito de lavado de activos. La JUEZA Beatriz Larrieu todavía no recibió de Maldonado el expediente para ponerse a trabajar. Según supo El Observador la demora es cuestiones administrativas.

