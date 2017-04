Las cámaras empresariales recurrieron el decreto antipiquetes

"Seguimos teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Si un empresario corta la ruta porque no está de acuerdo con algo, lo desalojan. En cambio, a los sindicatos no. No puede ser que a unos sí y a otros no. O para todos o para nadie", dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera. El empresario informó que el texto fue entregado en Presidencia este miércoles a las 15 horas. Además de Comercio, también elevaron un recurso otras gremiales como la Cámara de Industrias y la Asociación Rural del Uruguay. Perera aclaró que cada una de las agrupaciones presentó un recurso propio.

El presidente de la Cámara de Comercio dijo que esta es una más de las medidas que inclinan el péndulo de las relaciones laborales a favor de los trabajadores, en detrimento de los empresarios. Agregó que se trata de un "un caso más" y, como otras acciones, mencionó, por ejemplo, la queja emprsearial ante la OIT.

"La OIT le dice al gobierno uruguayo desde el año 2009: 'Señores, corrijan la ley de negociación colectiva porque ustedes la están violando por acuerdos que firmaron internacionalmente'. No se ha hecho nada. Hemos tenido miles de negociaciones pero no se ha resuelto nada", dijo.

Otra de las medidas equivocadas, en su opinión, es la reglamentación que permite desalojar oficinas públicas, pero no establece lo mismo para el ámbito privado. "Cualquier oficina pública la ocupás y te desalojan pero en una empresa privada no", dijo Perera.

"Le dieron demasiados derechos al poder sindical", dijo Perera.

La Cámara Mercantil, en tanto, emitió este miércoles un comunicado cuestionando la medida. Justamente, lo que critica es el artículo 4º, el que exceptúa a las medidas sindicales. Según entienden, "lesiona el principio de igualdad, consagrado por el artículo 8°" de la Constitución Nacional".