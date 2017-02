Las preguntas y respuestas sobre el Fondo de Solidaridad

¿Quiénes lo pagan?

Deben aportar al Fondo de Solidaridad (FDS) todos los egresados de la Universidad de la República (Udelar), UTU y Universidad Tecnológica (UTEC) a partir del quinto año de egreso y que tengan un ingreso superior a las 8 BPC ($ 28.888 según el valor de 2017).





¿Cuánto se paga?

El monto depende de la duración de la carrera. Cuando es menor a cuatro años, aportan 0,5 BPC al año entre los cinco y nueve años de egreso y 1 BPC a partir de los diez. Para carreras de cuatro años o más, se paga 1 BPC hasta los nueve años y 2 BPC a partir del décimo.





¿Cuándo se paga?

A partir de un decreto del 10 de enero de 2017, los aportes al FDS se pagan mensualmente como anticipo. La cuota vence el último día del mes. Puede pagarse por débito automático, locales de cobranza (Abitab y Redpagos) o personalmente.





¿Se puede omitir el pago?

Se puede en el caso de que los ingresos no superen el mínimo no imponible de la contribución al fondo y si se presentan las pruebas y declaración jurada provisoria. Paga cualquier egresado que esté trabajando, sin importar si ejerce o no su profesión.





¿Hasta cuándo se paga? Dejan de pagar quienes cesan en toda actividad remunerada y empiezan a cobrar una jubilación y los que cumplen 35 años de aporte. El adicional para la Udelar se deja de pagar cuando se aporta por 25 años o al jubilarse. No importa si se ejerce o no la carrera estudiada.

¿Hay que registrarse? Los egresados que no aporten a la Caja de Profesionales o Notarial deben registrarse en el FDS y mantener sus datos actualizados. Desconocer que se debe pagar o no registrarse no exime el pago y se puede generar una deuda.

¿Es solo para recibidos? El aporte al FDS lo realizan los egresados, lo que no quiere decir que se tenga el título de la carrera que se estudió. Puede haber casos de personas que terminaron pero no tienen el título, tampoco trabajan de lo que estudiaron pero aportan igual.

¿Las empresas pueden retener el sueldo? Los empleadores exigirán la presentación del certificado de estar al día con el FDS antes del pago del primer salario. Luego, el control se realizará en el mes de abril de cada año. En caso de no pago, pueden realizar retención del salario.





¿Quién emite el certificado? En el caso de los que aportan a la Caja de Profesionales, lo emite ese organismo. En el resto de los casos, el certificado de estar al día con el pago es emitido por el Fondo de Solidaridad.

¿Puede actuar un apoderado? El Fondo de Solidaridad permite que actúe un apoderado o un tercero a través de una autorización simple con la fotocopia de la cédula de identidad de quien autoriza y del autorizado.

¿Qué es la beca del FDS? La beca que otorga el FDS la reciben estudiantes de Udelar, UTU y UTEC que no reciban otro tipo de ayuda monetaria. Se otorgan mensualmente a través de una cuenta del Banco República (2 BPC, $ 7.222 al valor actual) a cada beneficiario.

¿Desde cuándo se puede solicitar? Los interesados pueden inscribirse como aspirantes desde noviemnre hasta el último día de febrero a través del portal del estudiante, disponible en la página web del Fondo de Solidaridad.





¿Qué se tiene en cuenta para dar la beca? El FDS pone en consideración la situación social, patrimonial y económica, cómo está integrado el hogar y la escolaridad en el caso de los que ya están cursando carrerar terciarias, que debe ser "suficiente". ¿Cuánto dura la beca? El dinero se da por un máximo de ocho meses al año para quienes la piden por primera vez y un máximo de diez para casos de renovación. Para conservarla se debe tener una escolaridad suficiente (50% aprobado en Udelar y 40% en UTU y UTEC).

¿Hasta cuándo se cobra? Pueden acceder a la beca todos los estudiantes de educación terciaria con una situación económica deficitaria hasta que cumplen 32 años. Dejan de acceder quienes mejoran su situación económica, al finalizar la carrera, por abandono o si dejan el país por más de 90 días.

¿Hay centros de FDS en todo Uruguay? No. El Fondo de Solidaridad cuenta con centros de atención a estudiantes en Montevideo, Salto, Tacuarembó, Paysandú y Maldonado.

