Layera: banda ataca con "sorpresa y violencia"

El director de la Policía Nacional, Mario Layera, informó que las dos principales armas de la organización que ha dado los principales golpes en los últimos meses son "la sorpresa y la violencia". La banda "no tiene una formación tan estructural de que haya un cabecilla que podamos identificar y decir que ese es el líder", explicó Layera ayer en el programa Desayunos Informales de Canal 12.Además del asalto a una remesa en el hipermercado Géant, por el que fue procesado con prisión un delincuente de 22 años, la Policía tiene "indicios importantes sobre otros hechos que han venido sucediendo" vinculados a esta banda. Layera explicó que "es un grupo principal que está cometiendo delitos contra la propiedad, rapiñas importantes de gran monto", como el asalto al peaje de Pando en 2015.Si bien hubo bandas similares a esta, Layera aseguró que "en este escenario actual, el grupo se destaca del resto" de los delincuentes."Han sido procesados alrededor de 10 (delincuentes) que estaban vinculados a este grupo en diversos casos. Se han ido procesando como es el caso de este hombre ahora", dijo Layera en referencia al joven procesado por homicidio en grado de tentativa que participó del asalto al Géant. "Entonces estamos en una dinámica continua de investigación sobre ellos", agregó el jerarca.El joven de 22 años no opuso resistencia cuando fue detenido por la Policía. "Cuando fuimos a buscarlo la sorpresa estaba de nuestro lado, el número estaba de nuestro lado y la información estaba de nuestro lado", dijo Layera.El jerarca comentó que cuentan con indicios sobre trasiego por la frontera de integrantes de esta banda, una práctica habitual de los delincuentes para escaparse de la Policía. "Hay cierta información que no la hemos verificado totalmente pero sabemos que hay un movimiento desde la Argentina a Uruguay, desde Uruguay hacia Argentina en este grupo. Si son argentinos o uruguayos radicados en Argentina que van y vienen es lo que tenemos verificar totalmente", expresó.El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, también se refirió a los grandes golpes de los delincuentes. "Se trata de robos a remesas muy organizados y que no tienen nada que ver con las rapiñas que día a día se producen en Montevideo y conmueven a la población. Son mucho más profesionales y requieren otra forma de encararlos", dijo el miércoles en rueda de prensa.En el acto por el aniversario de la Policía Nacional, el ministro presentó el lunes cifras sobre los delitos cometidos este año, que muestran una caída de las rapiñas y los homicidios, lo que generó críticas de parte de la oposición."Dar datos sobre delitos antes de que termine el año no es serio, es irresponsable, o populista, que parece ser lo mismo", dijo el senador colorado Pedro Bordaberry a El País. El ministro le respondió el miércoles. "Las críticas me parecen sin sentido. Nosotros dimos cifras en la interpelación del estado de situación al momento de la interpelación. Ahí ya dijeron que no era serio. Las volvimos a dar ahora y son mejores", comentó.