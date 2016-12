El cuarto de Lola Luna Chomnalez sigue intacto en su casa de Buenos Aires. La puerta quedó cerrada para no volver a abrirse, después de que el 26 de diciembre de 2014 Lola se subió a un ómnibus para viajar a Montevideo y llegar a Valizas al otro día de tarde. Su madre, Adriana Belmonte, recuerda que ese día había un temporal en la capital. "Yo tenía un presentimiento y pensaba: ´Uy, si llega con temporal a Montevideo..´. Pero Lola llegó bien", contó a El Observador.

Su hija le avisó apenas pisó el balneario de Rocha, a donde viajó para pasar sus vacaciones con su madrina, la pareja y el hijo. La próxima noticia que tuvo de Lola le llegó recién al otro día sobre la noche, hoy hace exactamente dos años: a su hija la estaban buscando desde las 2 de la tarde y la joven de 15 años no aparecía. Dos adolescentes que viven en la zona la encontraron muerta dos días después, en las dunas.

Desde ese día, más de una decena de personas desfiló por el juzgado penal de Rocha y cuatro fiscales tuvieron a cargo el caso. La última, Patricia Sosa, tiene el expediente desde finales de marzo y la familia de Lola espera que continúe hasta que se le pueda dar un cierre.

La madre de la adolescente dijo que durante el 2016, algo que "quedó claro es que la causa está activa". "Si mi hija estuviera viva y estuviera muy mal con una enfermedad terminal, o si yo supiera que su vida está en riesgo, no me movería de al lado de ella. Y lo mismo se aplica para esto: tanto Diego (su padre) como yo somos su voz y su cuerpo, somos su presencia. Ella está ausente pero nosotros marcamos su presencia y esa es la fuerza que te da. El fin de nuestra vida es encontrar justicia para Lola y que arroje luz sobre los que hicieron esto. No vamos a dejar que la causa perezca", dijo.