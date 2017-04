Mieres interpela hoy a Muñoz para hablarle al presidente

"Le voy a hablar al presidente Vázquez", dijo a El Observador el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) quien desde su banca y en la interpelación que realizará hoy a la ministra de Educación intentará ser escuchado por el gobierno.

El mensaje que quiere dar es que aún hay tiempo para cambiar. Al presidente de la República le quedan tres años de gestión y "es mucho tiempo para no hacer nada", dijo Mieres para quien la educación "es un desastre".

La interpelación empieza a las 10 de la mañana y como todas las anteriores que se realizaron en la Cámara Alta tiene un final sabido: el Frente Amplio con su mayoría cerrará filas, en este caso, detrás de la ministra María Julia Muñoz.

El año pasado fueron los blancos, en diputados, los que interpelaron a Muñoz.

La interpelante fue Graciela Bianchi, la legisladora y exdirectora del liceo Bauzá.

En el oficialismo interpretaron que la ministra salió bien parada a pesar de los ataques recibidos.

Los blancos y colorados apoyaron la interpelación que Mieres llevará adelante. "La educación pública está mal. Hay que cambiar", escribió ayer en twitter el senador Jorge Larrañaga expresando su apoyo.

El líder de Alianza Nacional envió a todos los líderes políticos un documento con una serie de propuestas para alcanzar consensos y reclamar cambios.

Larrañaga impulsa extender el Plan Promejora –que da más autonomía a los centros de estudio y que fue resistido por sectores del Frente y gremios de docentes. También quiere jerarquizar la formación de los profesores, becas para que se capaciten en el exterior, fortalecer el diseño de las escuelas de tiempo completo y una nueva currícula para Secundaria.

Mieres informó a El Observador que ante la ministra recorrerá "todas las dimensiones principales del sistema educativo" Por eso hablará sobre la matrícula, cobertura, trayectoria, calidad, aprendizaje, egreso y equidad.

. "Los datos objetivos muestran que en materia educativa Uruguay está estancado o retrocediendo y cuando el país se compara con los otros de América Latina, todos nos alcanzaron a nos pasaron", dijo el senador del Partido Independiente.

Mieres espera que Muñoz vaya acompañada de las autoridades del Codicen, que según el legislador deben ser removidas "¿Por qué se produce este fracaso en la educación? se preguntó el legislador. "Es por el sistema, por las autoridades, por la política y por la gestión", se respondió.

Para forzar cambios, Mieres dijo en enero a El Observador que estaba dispuesto a dar los votos del Partido Independiente para aprobar la Rendición de Cuentas –el Frente ahora no tiene la mayoría en Diputados- a cambios de que cambien a las autoridades del Codicen que encabeza Wilson Netto.

"Tabaré Vázquez tiene que llegar a la conclusión de que le quedan tres años todavía y ya bajó los brazos en materia educativa. Echó a los que podían cambiar la educación y se quedó con los que están haciendo más de lo mismo. Yo voy a ir a fondo en el Senado a exigir un cambio educativo. Si eso ocurre, el Partido Independiente puede sentarse para buscar un acuerdo político, porque si no, dar más fondos a la educación es echar plata en un barril sin fondo y no va a haber ningún resultado. Para eso no cuenten con nosotros", dijo en esa entrevista.

Contraataque

Muñoz Ministra María Julia Muñoz



La ministra y su equipo se reunirán previamente con los legisladores del Frente Amplio para ajustar la defensa.

Las autoridades también tienen algunas cartas para mostrar que las decisiones tomadas empiezan a dar resultados positivos.

Por ejemplo, a un año de haberse extendido el tiempo pedagógico con la creación de liceos de tiempo completo y tiempo extendido en ciclo básico, mejoró la promoción de alumnos. También bajó la deserción y eso alentó a las autoridades.

Respecto a las horas docentes se ordenó el proceso de elección y las clases empezaron este año con 95% de horas asignadas a los profesores, aunque no se logró el acuerdo con el sindicato para que escojan horas por dos años.

Las pruebas internacionales Pisa, en la que participan los estudiantes de 15 años, tuvieron una leve mejoría (en lengua y ciencia) con respecto a la edición anterior aunque no así cuando se compara con la serie histórica.

Al comienzo de las clases, hubo problemas con las inscripciones en Secundaria al cambiarse el sistema y pasar a ser informático, y con los cupos para la UTU donde se verificaron filas enormes para poder anotarse.

En la interpelación anterior en Diputados, Muñoz habló del "compromiso irrenunciable" del gobierno para con la educación.

