Miranda pedirá "revisión" de la lista de oradores para acto del FA

"La Mesa Política tomó esa decisión y por ahora es una decisión firme. Yo aspiraría a que este movimiento genere una suerte de revisión porque parece razonable que si alguien comete un error, o se percibe como un error, simplemente se puede rectificar el rumbo. Yo espero a lo que decida la mayoría del Frente Amplio dentro de los canales orgánicos", dijo Miranda este lunes a 1410 AM.



El presidente del Frente Amplio informó en la entrevista radial que "probablemente el compañero José Carlos Mahía se manifieste en el mismo sentido" que Carámbula.



"Se puede discutir políticamente, llegar a consensos y eventualmente podría, no se.... Primero discutamos políticamente si hay que rever o no. No quiero adelantar porque también quiero ser respetuoso de los mecanismos orgánicos. Más allá que yo considere que es un error, no alcanza porque las decisiones son orgánicas y se toman en los ámbitos que se deben tomar", sostuvo Miranda.



Diferencias y pedido de "responsabilidad política" El presidente del Frente Amplio también estuvo en la mañana del lunes en el balneario San Luis, en Canelones, para acompañar al Consejo de Ministros encabezado por el presidente Tabaré Vázquez. En una conferencia de prensa, el dirigente pidió "responsabilidad política" a sus colegas para minimizar los choques públicos ocurridos en lo que va del año.



Miranda fue consultado por periodistas sobre distintos cruces entre dirigentes de la izquierda. Tras semanas de debates públicos sobre la Rendición de Cuentas, en los últimos días las diferencias tuvieron como protagonistas al exintendente de Maldonado, Óscar De los Santos (Alianza Progresista) y el diputado Darío Pérez (Liga Federal), que se cruzaron por el caso Sanabria.



"Hice un repaso de los 45 días políticos que van, la cantidad de instancias que tuvimos de salidas de tono que comprometen la unidad, hay que llamar a la responsabilidad política. Se habla se discute con los compañeros, se llama a la reflexión", dijo Miranda.







Los reclamos por la lista de oradores para el 46 aniversario del primer acto de masas del Frente Amplio ganan espacio en la orgánica de la coalición de izquierdas. El presidente de la fuerza política, Javier Miranda , criticó la resolución, anticipó que promoverá una "revisión" y además planteará el tema este lunes ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.La polémica surgió el fin de semana ante la escasa participación de mujeres en el estrado tras votarse el viernes en la Mesa Política del Frente Amplio como oradores del acto del 26 de marzo a Miranda, el expresidente, José Mujica , el senador Marcos Carámbula, el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, el presidente de la Departamental de Canelones del Frente Amplio, Mariano Bianchino, y la representante de las bases canarias, Estefanía Díaz."En el más absoluto respeto a la decisión orgánica creo que evidentemente la decisión que se tomó el viernes por la mayoría de la Mesa Política no logra captar lo que está pasando en la sociedad. Venimos de un 8 de marzo donde 300.000 personas se manifestaron por la igualdad de derechos de las mujeres", agregó.El presidente del Frente Amplio, que en principio había propuesto que además de él hablaran Bianchino y la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, también dijo que el tema será tratado este lunes por el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política.Dirigentes del Frente Amplio como las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier reclamaron por la falta de mujeres entre la lista de oradoras, al tiempo que por el mismo motivo Carámbula decidió bajarse.