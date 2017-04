Muñoz criticó a académicos que buscan "soluciones mágicas" para la educación

La ministra María Julia Muñoz aprovechó la interpelación de este miércoles en el Senado para realizar una crítica dirigida al movimiento ciudadano Eduy21, iniciado el año pasado bajo el liderazgo del exsubsecretario de Educación Fernando Filgueira y del exdirector nacional de Educación, Juan Pedro Mir.

"Hay quienes pretenden afrontar los desafíos de la educación elaborando planes en un cónclave de un grupo pequeño de académicos y políticos y luego dar a los docentes las pautas ya establecidas con soluciones mágicas para todos los problemas. Este camino ya fracasó", señaló la ministra en clara alusión a Eduy21. Y apuntó: "No hay magos, puede haber demagogos".

"El Frente Amplio tiene gente capaz. Filgueira y Mir han demostrado que son capaces de llevar a cabo los cambios necesarios", dijo Mieres.

Filgueira, presidente de Eduy21, quien en 2015 renunció a su cargo de subsecretario por desencuentros con las autoridades del Codicen, ha definido al grupo como un movimiento ciudadano cuyo principal objetivo es iniciar un debate educativo que genere una movilización de capacidades en la sociedad, desde donde interpelar de forma constructiva al sistema político y social. Para esto buscan realizar aportes técnicos que guíen el cambio educativo.

Este miércoles Muñoz fue interpelada en el Parlamento por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres. En su intervención la ministra expresó que el "camino" elegido por el gobierno para transformar la educación es "bien diferente" al de Eduy21.

"La reflexión sobre los desafíos de la educación es necesaria, pero no puede ser un acto único del que surjan todas las soluciones", advirtió. En este sentido, manifestó que el proceso tiene que estar en "contacto estrecho con la realidad, evaluando resultados y verificando planes que se ponen en marcha".

Al respecto, subrayó que "los desafíos de la educación no se resolverán por la selección de un grupo de elegidos, mucho menos por quienes miran la realidad desde lo alto y pontifican desde una mesa de café".

La crítica de la ministra fue contestada Mieres, quien la acusó de "descalificar" la iniciativa ciudadana y señaló a Filgueira y Mir como las personas adecuadas para conducir los cambios prometidos por Vázquez en educación.

"El presidente de la República no puede resignarse a pasar a la historia como un presidente que no quiso cambiar la educación del país. Para esto tiene que cambiar la conducción de la educación. No estamos pidiendo que pongan a gente de la oposición. El Frente Amplio tiene gente capaz. Filgueira y Mir han demostrado que son capaces de llevar a cabo los cambios necesarios. No nombro a nadie más porque después los estigmatizan", dijo.

