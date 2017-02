Nin Novoa sobre TLC: "Si China quiere hacer el tratado lo vamos a hacer"

El canciller dijo que la línea del gobierno "es seguir con el TLC" y evaluar cuáles son las condiciones y los temas que plantee la diplomacia china.





"Le presentamos cerca de 30 términos de referencia a la diplomacia. Quizá no los acepten todos, quizá agreguen algunos. Lo que sí sabemos es que China no hace acuerdo de preferencias fijas; esto es, no hace acuerdo por 4, 5, 6 productos o 500 productos como tenemos hoy con la India, por ejemplo", sostuvo.Asimismo, dijo que no se consultará a los demás países del Mercosur sobre el tratado sino hasta que las bases del acuerdo sean "establecidas y aceptadas por China"."Hasta que no tengamos las bases del tratado establecidas y aceptadas por China no podemos presentarles a los demás países del Mercosur a ver si nos quieren acompañar o si nos pueden acompañar o no. Lo que sí siento es que hay cada vez más discursos sobre la flexibilización de Uruguay, del Mercosur, del comercio internacional porque se está volviendo, en el marco de un estatus proteccionista, muy difícil la comercialización para países como Uruguay que producen diez veces más los alimentos que necesita", agregó.