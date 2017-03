Niños pobres llenarían 7.800 camionetas escolares

La moña, ese factor identitario de la enseñanza pública uruguaya, también simboliza la igualdad. La escuela era un lugar donde los niños más pobres del barrio compartían banco con los de clase media y alta. Todos vestidos igual y recibiendo las mismas oportunidades. Pero esa realidad es de otro siglo, no sucede desde hace tiempo.

“Nos encontramos con centros de contexto muy crítico con docentes sin experiencia y con centros de contexto muy favorable con docentes con experiencia”, señalan los investigadores. Toman de ejemplo, en base a un estudio realizado por Fernando Filgueira y Renato Operti entre otros, el liceo 3 de segundo ciclo en Parque Batlle, que tiene 70% de docentes con más de 16 años de experiencia, y al liceo 70 de primer ciclo en La Teja, que no tiene ningún docente con esa experiencia.

Incluso, desde el Frente Amplio algunos dirigentes hacen autocrítica sobre cómo a la izquierda le ha costado avanzar en ese asunto. El exdirector nacional de Educación Juan Pedro Mir declaró en 2015 a Montevideo Portal que “en 10 años” el Frente Amplio no ha “podido lograr una política educativa inclusiva, que permita responder a un clima institucional básico en cuestiones de pobreza”.

¿Qué hace Primaria?

A lo largo de los años, las diversas administraciones han reforzado los apoyos hacia esta población infantil que vive en condiciones de vulnerabilidad. En este trajinar la escuela pública ha ido lentamente mutando su paradigma sobre igualdad. Durante muchos años en sus aulas el hijo del obrero recibió los mismos recursos e instrumentos que el hijo del abogado o del doctor. Todos los niños eran iguales.

Como consecuencia la mayoría de las escuelas públicas han dejado de ser espacios propicios para la socialización conjunta de niños de diferentes orígenes sociales. Actualmente la localización geográfica del centro educativo marca el tipo de población que acoge. Por eso, hoy ya casi no existe ese banco compartido por el hijo del obrero y el hijo del doctor.

Se trata de un cambio de paradigma, del concepto de igualdad se intenta pasar al de equidad. Ya no corre aquello de que todos los niños necesitan lo mismo porque son iguales. Hoy se parte de la idea de que cada niño es diferente, pero aun así a todos hay que darles las mismas oportunidades. Para eso, a los que están en situación desventajosa hay que darle los apoyos y refuerzos necesarios para que la diferencia no sea tal.

Escuelas reforzadas

En esas alternativas la inversión anual por niño que realiza la ANEP es mayor que en cualquier otro tipo de escuela. En 2016 la inversión en las primeras ascendió a U$S 1.929 por alumno por año y en las segundas (ocho aulas) a U$S 3.108, dijo a El Observador el consejero de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Héctor Florit. En las escuelas comunes la inversión anual por alumno fue de U$S 1.828.