Ocho snacks que parecen sanos pero no lo son tanto

Aperitivos de solo 100 calorías: se trata de envases que llevan impresa esta leyenda como denotando que el producto en su interior es un alimento saludable. Lo importante aquí, no es ver el contenido calórico como un número, sino saber de dónde provienen esas calorías: cómo están distribuidas las mismas, que no provengan mayoritariamente de grasas, que el contenido de sodio no sea excesivo y que en sus ingredientes no figuren, por ejemplo, los aceites vegetales hidrogenados.