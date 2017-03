Oposición de Astori al documento del Frente Amplio dividió al FLS

Pero el día de la votación del escrito, el FLS se dividió. El ministro de Economía encomendó a Asamblea Uruguay para que rechazara el documento y, si bien fue acompañado por el Nuevo Espacio, el otro sector del bloque, la Alianza Progresista, votó a favor del texto. Fuentes de la Alianza dijeron a El Observador que Astori "se excedió" en sus pretensiones y forzó un rechazo con el que no estaban de acuerdo ni sus propios compañeros.

Negociaciones

El diputado Asti dijo a El Observador que hubo diferencias "de forma y no de fondo" debido a que el resto de los sectores resolvieron avanzar sobre instrumentos concretos del Sistema de Cuidados, una de las principales banderas del presidente Vázquez.

El afán del ministro de Economía, Danilo Astori , por evitar que el Frente Amplio le condicione sus grandes decisiones financieras, lo llevó a tomar una resolución que provocó divisiones dentro del Frente Líber Seregni (FLS) y que dejó muy desconforme a la senadora Daniela Payssé, quien representa al astorismo en la Mesa Política de la fuerza de izquierda.Los hechos se precipitaron el viernes 3 cuando la Mesa Política del FA aprobó el documento con propuestas presupuestales cuyo contenido era apoyado por los delegados que FLS tiene en ese órgano de decisión de la izquierda.El FLS es una subcoalición que integran la Asamblea Uruguay liderada por Astori, la Alianza Progresista del canciller Rodolfo Nin Novoa y el diputado Oscar de los Santos, y el Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini.Esos grupos, y el resto de la coalición, habían trabajado conjuntamente para redactar el documento que pocos días después el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, le entregó al presidente Tabaré Vázquez.Tan es así que la posición del líder del equipo económico generó diferencias en el núcleo duro del astorismo.Fuentes de Asamblea Uruguay dijeron a El Observador que la senadora Payssé quedó molesta con la orden de Astori para que no acompañara el documento debido a precisiones muy puntuales sobre el alcance del Sistema de Cuidados.El ministro estaba en contra de un sólo párrafo del escrito que sugiere avanzar sobre los centros CAIF de protección a la infancia, atender particularmente a las personas con "dependencia severa", e incrementar gradualmente "la cobertura para personas en situación de dependencia moderada y la puesta en marcha de un importante número de los centros diurnos originalmente proyectados". Astori transmitió a sus compañeros que esas propuestas no estaban acompañadas por la debida financiación.Desde la delegación del FLS en la Mesa Política se le explicó que se trataba de una sugerencia y que el documento estaba en linea con la posición del equipo económico. Incluso, le hicieron notar que no se le había incluído ninguna propuesta impositiva como querían los sectores más radicales del FA.Pero no hubo caso. Astori se plantó firme y dejó descolocada a la senadora Payssé.Por eso, el viernes 3 la parlamentaria cedió su lugar en la Mesa Política al diputado Alfredo Asti, quien suele defender a capa y espada todo lo que Astori propone en asuntos financieros.Desde la segunda fila, la senadora escuchó en silencio los argumentos que hubiera preferido no escuchar.A instancias de Astori, el Consejo Político Nacional (CPN) de Asamblea Uruguay se había reunido en la noche del jueves 2 de marzo y resolvió que trataría de modificar el documento en el que Payseé había tenido una directa participación.El viernes 3 Astori se metió directamente en las negociaciones pero no hubo acuerdo: el FLS se dividió con la Alianza Progresista votando la iniciativa, y AU y el Nuevo Espacio rechazándolo.Afirmó que a Asamblea Uruguay le parecía apropiada la mención a los centros CAIF y a la atención de discapacitados severos pero no quería ir más lejos."Nosotros acompañamos al Sistema de Cuidados como una prioridad y una política social de avanzada, pero no entendíamos conveniente que en esa área se detallarán qué herramientas se utilizarían y con qué prioridad cuando en realidad lo que importa es el conjunto del sistema", sostuvo.El Observador intentó consultar a la senadora Payseé sobre el punto, pero su secretaria transmitió que no quería hacer ningún tipo de declaraciones.