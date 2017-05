PIT-CNT estima que acto del 1º de Mayo tuvo un 15% menos de concurrencia

"La evaluación del acto fue positiva. Naturalmente hubo menos gente que el año pasado pero era algo que preveíamos", dijo Pereira a El Observador.

Consultado sobre las causas que pueden haber incidido en esta baja, Pereira dijo que los factores son muchos y entre ellos está la falta de transporte y la "cultura del asado en familia y con amigos". "Hay pila de factores que hay que analizar. Todos no los conocemos", agregó.

De todas formas, opinó que "no fue nada dramático" e incluso esperaban "un 1º de Mayo más complicado de lo que fue en término de gente".

"La adhesión se mide en términos de afiliación y eso no ha caído. Se mide en término de movilización cuando el PIT-CNT llama a un paro y eso no ha caído. Lo que no quiere decir que no tenga altos y bajos. Cuando hay bajos analizamos las causas y las tratamos de corregir", expresó Pereira.

Pese a la baja en concurrencia, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT evaluó de manera positiva el acto y los planteos hechos por parte de los dirigentes.

"En las peleas que tenemos hacia adelante creo que quedaron bien colocadas. Sin necesidad de ser agresivos creo que hemos hecho las críticas necesarias y ojalá seamos escuchados para que, por ejemplo, se vote la segunda parte de la ley para empleo para personas con discapacidad y la ley del fondo de insolvencia patronal", expresó.

Asimismo, Pereira destacó como una "señal positiva" la presencia de legisladores de todos los partidos políticos durante el acto, así como de representantes del gobierno, estudiantes universitarios, cooperativistas y organizaciones sociales.

"Creo que fue un acto muy plural y ninguna organización puede convocar un acto de ese tipo un día que hay inactividad general", señaló.