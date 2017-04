¿Por qué Canadá quiere modificar su himno?

El verso en cuestión se encuentra en la versión inglesa del himno (al ser un país bilingüe, Canadá posee versiones en francés e inglés de su canción nacional, así como una versión oficial que combina ambos idiomas), y dice "True patriot love in all thy sons command" ("El verdadero amor patriota en todos tus hijos comanda"), una frase que se juzga como sexista, y que se ha postulado alterar como "El verdadero amor patriota en todos nosotros comanda".





La cámara de Representantes canadiense aprobó la modificación en junio de 2016, pero desde entonces se encuentra trabada por el Senado, donde por ejemplo, la senadora Nicole Eaton ya ha manifestado su intención de rechazar el cambio. "Ya tenemos cosas que les dan a las mujeres protección e igualdad, y creemos firmemente en eso. ¿Por qué no dejamos que la historia sea la historia y seguimos adelante", manifestó al diario británico The Guardian.





La postura de los que consideran que es una canción hija de su tiempo está además respaldada por docentes de literatura, quienes afirman que la nueva frase "in all of us command", es gramáticamente incorrecta en inglés.





Sin embargo, los canadienses ya han intentado en 12 oportunidades desde 1980 este cambio, hasta ahora sin éxito. Si bien en esta oportunidad el ambiente para el cambio parece más favorable, no todos están convencidos.

Si bien se adoptó oficialmente en 1980, desde casi un siglo antes los canadienses ya tomaban a la canción O Canada como su himno nacional, y es uno de los símbolos patrios más queridos en el país norteamericano. Sin embargo, una propuesta realizada en el parlamento busca modificar una de sus líneas que se juzga sexista, y que ha generado un debate en diversos círculos políticos, académicos y también de la población general.