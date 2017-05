Quién es quién en la disidencia venezolana

Henrique Capriles

La derecha", ese rótulo con el que el autodenominado gobierno bolivariano encasilla a todo el que tiene un discurso en su contra, es en realidad un coro variopinto de actores unidos solo por ser antichavistas.Partidos liberales, socialdemócratas, progresistas, cristianos, ambientalistas, entre otros, integran el crisol opositor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que, sin embargo, utiliza el mismo recurso pero en sentido opuesto para atacar al régimen encabezado por Nicolás Maduro.Todo esto inserto en una Venezuela que está en crisis económica, social y política, con más de 30 muertos en 30 días de protestas y un desabastecimiento general.Con la intención de rechazar una reforma constitucional que apunta a ser más chavista que la instaurada por Hugo Chávez en 1999, el "antimadurismo" alza su voz que resuena con más vigor en la región y el mundo.Es uno de los rostros más visibles de la oposición en Venezuela.En 2002, fue imputado por la Fiscalía Nacional por delitos relacionados con la violación de principios internacionales al participar de un asedio a la embajada de Cuba, luego del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez.Luego de ser liberado de todos los cargos en 2006, Henrique Capriles fue candidato presidencial en 2012 y 2013. A diferencia de Leopoldo López , el otro líder de oposición, apresado en 2014 por supuesta instigación a la violencia, Capriles prevaleció por su discurso pacificador.Su partido Primero Justicia –que integra la MUD– se define como progresista-humanista y tiene como lema Resteados (involucrados) con la Justicia Social.Desde 2008 es gobernador del estado de Miranda y surgía como el candidato con más chances para las elecciones de 2018. Sin embargo, en abril fue inhabilitado 15 años por la Contraloría General por recibir donaciones supuestamente ilegales para su estado.A pasar de no ser venezolano, la mirada del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, coincide con el discurso de la oposición y define una línea de disidencia internacional al régimen bolivariano.Excanciller uruguayo durante el gobierno del extupamaro José Mujica, y exintegrante del Movimiento de Participación Popular (que sigue siendo afín al gobierno de Maduro), Almagro protagonizó fuertes cruces con el presidente venezolano en estos dos años de gestión al frente de la OEA.Aunque el ejecutivo venezolano anunció recientemente su abandono de la Organización de Estado Americanos, Almagro sigue reclamando un calendario electoral, la liberación de "presos políticos" y el cese de la represión en Venezuela, además de oponerse a la creación de una Asamblea Constituyente en el país."Lo que convocó Maduro es una prostituyente", dijo el diputado socaldemócrata y vicepresidente de la Internacional Socialista, Henry Ramos Allup, con respecto a la última decisión del presidente venezolano de reformar la constitución vigente.En enero de 2016, Allup asumió la presidencia de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), que por primera vez detentaba la mayoría frente al chavismo, aunque en los hechos no puede actuar como tal, ya que fue declarada en desacato hasta hoy por el Tribunal Supremo de Justicia.Perteneciente al histórico partido Acción Democrática (AD) –que se ubica al centro del amplio espectro político de la MUD– Ramos Allup es un abogado de 73 años que supo dialogar con el gobierno de Maduro, a pesar de su férrea oposición a la administración chavista.De hecho, fue uno de los líderes de las conversaciones de paz de abril de 2014, en reuniones con el gobierno que fueron televisadas y mostraron el carácter irreverente del legislador opositor.Un pacto entre los diferentes partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el parlamento hizo que el diputado fundador del partido Primero Justicia –el mismo que integra Henrique Capriles– fuera sucesor de Ramos Allup en la presidencia de la Asamblea Nacional, cargo que asumió en enero de este año. Como su colega de la MUD, Borges intentó sin éxito tomar decisiones gubernamentales a través del Legislativo.Maduro y Borges intercambiaron fuertes insultos en los últimos tiempos. Pero, más allá de los acontecimientos recientes, Borges, partidario de un Estado fuerte, lleva años con un discurso que critica fuertemente las expropiaciones y estatizaciones realizadas por el PSUV (el partido de gobierno)."Venezuela vive un capitalismo de Estado, no un socialismo", declaró en 2009, al tiempo que añadió que el monopolio del Estado hace que se genere "un mar de ineficiencia y corrupción".