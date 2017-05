Rampla dice que había pedido seguridad al Ministerio del Interior

El presidente de Rampla, Juan Castillo, quien además es el director nacional de Trabajo criticó la falta de medidas adoptadas para este encuentro y dijo que había reclamado seguridad al Ministerio del Interior teniendo en cuenta que en el clásico de primera división hubo incidentes entre la hinchada de Cerro y la Policía. "Hablé con el Ministerio del Interior, pedí seguridad para los muchachos nuestros, hay un abogado que está analizando cuáles con los pasos a dar, ya denunciamos a la Asociación Uruguay de Fútbol, estamos con el teléfono abierto tratando de hacer lo posible", dijo Castillo en declaraciones a radio Sport 890.





"No sé si es obligatoria para los partidos de inferiores. Había un poco de seguridad de los clubes, pero las medidas parecen que no alcanzan", agregó.





El presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, dijo al programa Último al arco de Sport 890 que la persona que disparó "está identificada".





Castillo dijo que es preocupante que "en un año van dos hechos de bala y se dieron ante rivales de Rampla". "No quiero creer que un tema de drogas", advirtió.









El presidente del club dijo que lo que sucedió le hace sentir "una impotencia brutal". "Se toman medidas el domingo para el clásico y que no pase nada, igual alguna cosa se escapó y ahora nuestros gurises van a disputar un partido, ahí, en el medio de la nada, pasando situaciones de este tipo", dijo.





"Yo no puedo decir nada porque no estaba (en el estadio José Nasazzi). Cuando miro el teléfono tenía 25 llamadas. Yo estaba en Daecpu y me fui enterando más por lo que me han dicho en las radios que por compañeros de directiva. Con el único que hablé fue con el presidente de inferiores", indicó.

Jaureguiverry señaló que ayer se realizó una reunión de la directiva del club albiceleste en la que se dijo que no quieren más problemas. "Esta semana terminamos pagando 100 UR, hace unos días 300 UR más" por diferentes incidentes.





El dirigente de Cerro condenó el hecho, dijo que la dirigencia es "en parte responsable, por la institución" y que tienen que "enfrentar" el problema.





"Esto es algo fuera de contexto, no lo entiendo. Nadie estaba enterado de que se hubiese generado un problema para hoy. Terminamos ayer a la una (de la madrugada) la reunión de directiva y nadie dijo nada, era todo normal", señaló.





En el último año hubo varios incidentes con baleados

19/3/16

Un hincha de Nacional de 18 años murió de un tiro en la espalda en el barrio Villa García. La víctima, que vestía una camiseta de su club (que minutos antes había derrotado a Palmeiras en el Parque Central por la Copa Libertadores) circulaba en bicicleta junto con dos amigos sobre la medianoche cuando murió.





5/6/16

Una camioneta de la Intendencia Municipal de Montevideo recibió impactos de bala luego de un enfrentamiento entre dos grupos de barras bravas que usaban remeras e indumentaria de Peñarol y Nacional.





14/6/16

Cuando iban 113 minutos de la final del campeonato el juez Javier Bentancor pitó penal para Nacional. En ese momento comenzaron a caer proyectiles desde el talud de Peñarol y el árbitro paró el partido porque no estaban dadas las condiciones. La Policía entró y hubo corridas, mientras otros "hinchas" les arrojaron decenas de butacas de plástico desde el primer anillo. Se escucharon detonaciones y la policía tiró gas lacrimógeno.





12/9/16

Una mujer fue herida de un balazo por parte de un grupo de hinchas de Nacional que se retiraban del estadio de Belvedere, en Agraciada y San Quintín, tras la derrota de su equipo 1-2 ante Liverpool. Uno de ellos hirió a la mujer de 60 años, que fue trasladada a un hospital. Se le verificó una herida de bala en la pelvis con orificio de entrada y salida y pocas horas después fue dada de alta.





29/9/16

El aniversario del club Peñarol tres jóvenes que festejaban en Santa Lucía fueron baleados por hinchas de Nacional. Uno de ellos, Hernán Fiorito, falleció días después. Meses después, el juez penal Luis Sobot, procesó con prisión a 16 hinchas de Nacional que participaron del tiroteo.





23/10/16

La Comisión de Seguridad decidió por unanimidad suspender el partido Peñarol - Rampla que se jugaba en el estadio Centenario, luego de que un hincha de Peñarol recibiera dos impactos de bala en en baño de la Tribuna Ámbsterdam, por la puerta 10, en el transcurso del primero tiempo.





27/11/16

Un hincha de Peñarol tiró una garrafa desde la tribuna del Estadio Centenario a funcionarios de la Guardia Republicana y fue procesado por homicidio especial y muy especialmente agravado en grado de tentativa.

