Reencuentro entre una joven que tenía prohibida la entrada a EEUU y su perro

Se enteró que no podía regresar al país por el decreto antimigratorio de Trump mientras visitaba a su familia en Irán

Nazanin Zinouri es una iraní que vive en South Carolina donde va a la universidad y trabaja como ingeniera.

Al tener una visa de trabajo, la joven estaba de viaje cuando se enteró de que no podía volver al país por el decreto anti migratorio del presidente Donald Trump. Luego de que un juez levantó la medida, Zinouri regresó y en el aeropuerto lo esperaba su perro, Dexter. El reencuentro se hizo viral.

"Quiero recibir fotos y saber en qué anda todos los días, pero me rompe el corazón verlos a todos y no saber si voy a poder volver con ellos", escribió la joven en Facebook al enterarse que no podía regresar a Estados Unidos.

Hacía poco, había regresado a su país natal para visitar a algunos familiares y había dejado su casa y a Dexter a cargo de los vecinos.

Afortunadamente, un juez levantó la medida que no le permitía a los inmigrantes de siete países musulmanes ingresar a Estados Unidos y regresó de inmediato. En el aeropuerto, la esperó parte de su familia y Dexter. Al verla, su perro no paró de moverse y saltó, reiteradas veces, desesperado.

El video del reencuentro tiene más de 90.000 visitas y cientos de comentarios en Facebook.

