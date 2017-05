Sendic: "Hay un nivel de evasión fiscal importante"

La recaudación del Estado y el destino que el gobierno le da a esos recursos fue uno de los temas principales del acto del PIT-CNT. Con el déficit fiscal cercano al 4% y los trabajadores reclamando más dinero para la educación, el vicepresidente, Raúl Sendic, aseguró que lo importante es "hacer más eficiente la recaudación".

Sendic aseguró en rueda de prensa que el gobierno no está pensando en realizar cambios impositivos. "Hay un nivel de evasión fiscal todavía importante, sobre todo del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas)", aseguró.

Luego del acto de la central obrera en el marco de la celebración del Día de los Trabajadores, Sendic dijo que el análisis de la Rendición de Cuentas le va a permitir al gobierno evaluar si los planteos realizados por los trabajadores se pueden concretar. "Los planteos son compartibles", apuntó.

El vicepresidente hizo hincapié en concretar la reforma de la caja militar y recordó que "si no hay ningún movimiento este año" son US$ 470 millones los que el gobierno tiene que destinar para cubrir el déficit de las pasividades militares.

Venezuela

En el acto, además de varios legisladores y jerarcas de gobierno, también estuvo presente el embajador de Venezuela, Julio Chirino. La relación entre ambos países no pasa por su mejor momento y Sendic se volvió a mostrar firme en la postura del gobierno que rechazó las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Nosotros le planteamos al presidente Maduro una posición muy clara sin olvidarnos de la historia de nuestras relaciones y la profunda amistad que nos une", dijo el vicepresidente. El gobierno pidió a Maduro que se rectificara luego de que el presidente venezolano asegurara que el canciller, Rodolfo Nin Novoa, articulaba acciones con la embajada de Estados Unidos en contra de su país.

De todas formas, Sendic aseguró que las relaciones entre ambos países pasan por un "momento difícil" que espera que sea "coyuntural".

El jerarca tuvo oportunidad de dialogar con Chirino durante el acto a quien califico como "un amigo". "Siempre tengo diálogo con el embajador. Tengo una excelente relación con él", dijo, pero evitó profundizar en el tema.

En las últimas horas Uruguay apoyó las palabras del papa Francisco que dijo que para que Venezuela saliera de la crisis que atraviesa de forma negociada era imprescindible contar con "condiciones muy claras".

"Concordamos con el papa Francisco en que 'todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias', para lo cual reiteramos que se requiere el cese de los actos de violencia, la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la plena restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional, y la definición de un cronograma electoral", señala el comunicado firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay.

