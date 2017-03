"Sigo de largo y te encajo un balazo": piquete de transportistas terminó en una disputa armada

Los manifestantes sostienen que la protesta es pacífica y vigilada por la Policía, sin embargo el miércoles se produjo un episodio armado entre el conductor de un camión y un protestante.





El presidente de la Asociación de Transportistas de Carga (ACTU), Diego Valverde, contó a El Observador que el conductor de un camión de carga se molestó al llegar a la manifestación y ver que no podía seguir avanzando. Fue entonces que se dirigió a Valverde y lo amenazó con un arma.





"Me dijo: 'Sigo de largo y te encajo un balazo. Igual ya tuve 4 años por muerte y no me importa estar preso de vuelta'", narró.





Valverde convenció al hombre de bajar del camión para hablar y calmarlo hasta que finalmente "se suavizó" y la situación "no pasó a mayores". El hombre le dijo tener 24 años.





Consultado sobre qué hizo la Policía ante este episodio, Valverde dijo que los oficiales estaban a 10 o 15 cuadras pero como el hombre "entró en razón" optó por no llamarlos y evitar complicaciones. "Él accedió a hablar, le expliqué y quedó solucionado. Lo podría haber denunciado e iba en cana", expresó.





Atropellos

A pesar de la gravedad del hecho, Valverde dijo que no son estos los casos que más preocupan a los manifestantes sino los intentos de atropello que realizan varios camiones a pedido de los productores.





"Nosotros les hacemos señas, está la (policía) caminera, nos ponemos los chalecos reflectivos y los invitamos a parar. Pero como vienen con la orden de atropellar juntan a 10, 12 camiones en fila, viene una camioneta delante y cuando ven que estamos en el medio de la calle haciendo seña para detener, atropellan", contó.





Según Valverde, estos intentos han sido frecuentes desde el martes e incluso aseguró que en Treinta y Tres un hombre resultó con varias costillas rotas y tuvo que ser trasladado a un hospital de Montevideo. En tanto, el conductor que lo atropelló fue detenido por la Policía.





El Observador intentó comunicarse con la Jefatura de Policía de Rocha pero no tuvo respuesta.





Al momento son más de cien las personas que están participando de la concentración en Lascano, dijo Valverde.





Obstáculos

Los transportistas resolvieron para este miércoles un paro general en el sector a nivel nacional. Desde ayer el puerto de Montevideo está bloqueado y no se permite la circulación de ningún tipo de carga a excepción de la leche, los artículos perecederos y el suministro para hospitales y aviación.





En el caso del combustible y del ganado , Valverde dijo que "se demora pero no se prohíbe pasar". "Estamos tratando de no complicar lo esencial", expresó.





