Solo tres de cada 10 estudiantes egresa de bachillerato en edad oportuna

En 2015 sólo casi tres de cada 10 estudiantes (26%) egresaron de educación media superior (bachillerato) en la edad oportuna, es decir, entre los 18 y los 19 años. El dato surge del Mirador Educativo del Instituto de Evaluación Educativa (Ineed), inaugurado meses atrás, y toma como base los datos de la Encuesta Continua de Hogares correspondiente a 2015.

El Ineed resalta que si bien la tasa de egreso oportuna (en la edad esperable) es "escasa", esta ha logrado incrementarse en los últimos años, dado que en 2006 se ubicaba en el 20%. Si se observa solamente a los jóvenes de 19 años, resulta que el 31% egresa en edad oportuna, cuando 10 años atrás el índice se ubicaba en 24%.

En el caso de educación media básica (ciclo básico) el índice de egreso oportuno, es decir entre los 15 y 16 años, se elevó en 2015 a la mitad (49%). En este caso, el Mirador del Ineed llama la atención sobre la diferencia en el egreso según los distintos niveles socioeconómicos. De hecho, entre el quintil 1 (20% más pobre de la población) y el quintil 5 (20% más pudiente) hay una distancia de 50 puntos porcentuales. Mientras que en el primero el nivel de egreso oportuno es de 32,6%, en el segundo asciende a 80,8%.

El bajo egreso oportuno tiene que ver con los altos índices de repetición, que en 2015 se ubicó en 27% en caso de ciclo básico de Secundaria. De hecho, el año pasado el Monitor Educativo de Secundaria arrojó que cuatro de cada 10 estudiantes de ciclo básico tienen extraedad (más edad de la esperable para el grado que cursa) y tienden a desvincularse. El informe señaló que la no promoción combinada con la extraedad son dos factores que aumentan el riesgo de desvinculación.

En tanto, en diciembre del año pasado, el Anuario del Ministerio de Educación y Cultura estableció que tres de cada 10 alumnos de bachillerato (28,3%) no promovieron el año. Los datos sobre educación media superior resultan novedosos, dado que los consejos respectivos (Secundaria y UTU) suelen no revelarlos bajo la premisa de que en esta etapa del ciclo educativo la disgregación de los datos dificulta su interpretación, ya que la aprobación es por asignaturas y no por grado.

Hacia la universalización

Según estos datos actualmente el 75% de los jóvenes de 17 años está en el sistema educativo. La cifra asciende a 82% en el caso de los jóvenes de 16 años y a 88% en el caso de los de 15 años. En este sentido, el Ineed también destaca el avance que se ha registrado en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes de 17 años, hace diez años la cobertura se ubicaba en 66,9%.

Al asumir su mandato en 2015, el presidente Tabaré Vázquez se propuso como meta gubernamental que a 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años se encuentren dentro del sistema educativo.

El informe del Ineed señala que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se propuso para el quinquenio 2015 – 2019, la meta de llegar a 2020 con el 91% de los jóvenes de 17 años asistiendo a la educación formal obligatoria.

En el caso de los jóvenes de 16 años, la ANEP se propuso terminar el quinquenio con el 94% de ellos en el sistema educativo formal. En tanto, para los de 15 se aspira a llegar al 96%.

