"Trump prometió intervenir para solucionar el problema palestino"

Vicecanciller



Fuente:

El gobierno palestino está dispuesto a negociar una salida al extenso conflicto con Israel y apuesta sus fichas a la mediación que ofreció realizar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump No obstante, en Palestina consideran que, para que ello sea posible, Israel deberá abandonar los territorios que ocupa hace 50 años y, al mismo tiempo, deberá dejar la construcción de nuevos asentamientos A grandes rasgos, ese pensamiento fue transmitido al gobierno uruguayo esta semana por el vicecanciller del Estado de Palestina, Taysir Jaradat, que estuvo de visita en Uruguay, donde mantuvo una serie de contactos diplomáticos al más alto nivel para exponer la posición de su país respecto al conflicto en Medio Oriente.El diplomático del gobierno de Mahmud Abás, que el lunes inició una ronda de contactos y se reunió con funcionarios de la cancillería, aseguró, en entrevista con, que Uruguay es considerado un país amigo, al que le atribuyó un rol crucial en las negociaciones internacionales que conduzcan a la paz en esa conflictiva región.A continuación, una síntesis de la charla que Jaradat mantuvo con El Observador durante un intervalo de su apretada agenda.Es la primera vez que visitamos Uruguay, un país amigo. El objetivo es la primera reunión de consultas políticas entre Palestina y Uruguay. Nos hemos reunido con una delegación de la cancillería.Conversamos sobre la situación política en la región: explicamos la situación difícil de los territorios palestinos ocupados.Se habló de la ocupación contra el Estado palestino, especialmente la construcción de los asentamientos ilegales, que constituyen el obstáculo principal para llegar a una solución.Israel sigue construyendo estos asentamientos ilegales a pesar de las exigencias internacionales.El tema de los prisioneros palestinos, que lleva 22 años. Ellos tienen exigencias humanitarias.Hemos presentado nuestro profundo agradecimiento por la posición de Uruguay y a su gobierno por el apoyo al derecho del pueblo palestino.Uruguay es un país importante en América del Sur, en su posición de apoyo a la paz internacional.Después del reconocimiento del Estado palestino como miembro observador en la ONU, estamos ingresando a organismos y acuerdos internacionales. Esperamos que todos los países amigos estén a favor de Palestina y su integración internacional. Realizamos una ronda de consultas con países amigos como Uruguay para llegar a una solución pacífica con Israel.La visita tuvo gran importancia, en particular porque se realizó luego de la cumbre árabe en Jordania, en la que se abordó la importancia de buscar una solución para la cuestión palestina y buscar formas para promover el proceso de paz que está congelado.Varias delegaciones palestinas mantuvieron reuniones previas con asesores de Trump. Fue un ambiente muy positivo y Abás demostró su conformidad con el resultado de esta visita.Trump prometió intervenir para solucionar el problema palestino y esperamos que se pueda crear un mecanismo para reanudar el proceso de paz. A su vez, el presidente Abás insistió en la importancia de aplicar la iniciativa árabe de paz, que favorece a todas las partes, para terminar con este conflicto.Estamos dispuestos a dirigirnos a cualquier parte donde se hagan gestiones favorables para el proceso de paz. Hay que concentrar más esfuerzos en favor de las negociaciones y el proceso de paz sobre el principio de poner fin a la ocupación de Israel en los territorios palestinos ocupados y al retiro de las tropas israelíes en un tiempo determinado. Y trabajar para llegar a la solución final, con la creación del Estado palestino independiente con su capital en Jerusalén Este.Con el esfuerzo de la comunidad internacional y de Trump de presionar a Israel para que cumpla. Hasta ahora no hay señales positivas al respecto. Pero esperamos que Israel muestre voluntad de poner fin a la ocupación y convertir a Medio Oriente en una zona de paz y tranquilidad.La causa palestina y los palestinos cumplieron todo el proceso de paz con Israel. La ocupación de los territorios palestinos lleva 50 años: es mucho tiempo y el mundo tiene que decir basta. Es tiempo de solucionar el problema.Cualquier conflicto al final tiene que tener una solución.Israel no quiere cumplir con lo acordado. Además de la ocupación y la construcción de asentamientos, están las medidas que está tomando contra los lugares sagrados.Estos son obstáculos para la creación del Estado palestino.El viceministro de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina estuvo esta semana en Uruguay como parte de una gira en la que realizó contactos al más alto nivel político y diplomático para exponer la situación de su país, en el marco del conflicto con Israel en Medio Oriente.Durante su estadía, el representante del gobierno de Mahmud Abás se entrevistó con representantes de la cancillería y abogó por que la comunidad internacional presione en favor de la paz en la región.