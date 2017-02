Últimas funciones del festival MVD de las Artes

El ciclo MVD de las Artes, que se desarrolla desde el 3 de febrero, llega a su final este fin de semana con cuatro propuestas teatrales diferentes, enmarcadas en géneros tan dispares como la tragicomedia y el policial sinfónico. El festival, que se presenta en dos teatros diferentes de la capital, concluirá con las presentaciones de Carta de una desconocida, Lo que los otros piensan, No se elige ser un héroe y Muñeca rota.

La obra gira en torno a una misiva sin remitente que un escritor reconocido recibe en su correspondencia. En ella, una seguidora anónima confiesa su amor por el autor y por su trabajo, amor que se origina en su infancia, cuando lo conoció por primera vez. A través del texto, la obra explora además diferentes aspectos de la sociedad vienesa –y la europea en general– de principios de siglo XX. Junto a su romántica confesión, la mujer (que varía entre la figura de la inocente autora de la carta y la mujer de frágil salud que lleva adelante el monólogo) le comunicará un secreto guardado por mucho tiempo que acarrea una tragedia intrínseca.

También hoy, pero en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, se presentará No se elige ser un héroe, del español David Desola. La obra, dirigida por Eduardo Cervieri, retrata a cinco hermanos que, tras la muerte de su padre, deben decidir si vender o no una fotografía que muestra a su progenitor rescatando a una niña de ahogarse, a una empresa multinacional para que la utilice en una publicidad. Entre risas e indecisiones, No se elige ser un héroe plantea un juego de mentiras y verdades que apela a la reflexión del espectador y su capacidad crítica frente a los engaños de los actores. Se presenta a las 21 y las entradas valen $ 100.