"Yo creo que en el correr de este año, sobre mitad de año, vamos a estar en condiciones de aplicar en su totalidad la ley" de regulación y control del cannabis , dijo Vázquez. De todos modos, el presidente advirtió de no se puede "despojar" de su condición de médico: "No hay que consumir drogas, ni marihuana ni ninguna droga. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana ni ninguna droga", afirmó.