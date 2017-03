Venezuela notificó a los socios fundadores del Mercosur los árbitros que escogió en caso que el proceso de negociación directa para la solución de controversias fracase y las partes vayan a un arbitraje, informó el coordinador nacional de Venezuela para el Mercosur, Héctor Constant.

Hasta ahora el país no había designado árbitros para un eventual tribunal arbitral.

Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay deben aceptar (o tienen la posibilidad de rechazar) la nómina elevada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Este viernes tuvo lugar en Montevideo la tercera reunión de negociaciones directas, a raíz de la demanda que Caracas inició el pasado 30 de noviembre.

La diplomacia venezolana entiende que su suspensión del Mercosur es un "acto arbitrario" y que se "desapega del marco jurídico" del bloque. Venezuela entiende que hay un intento por "aislar" a ese país del organismo regional.

Constant dijo que su país apuesta a que el diferendo se solucione en esta instancia y que no se llegue al arbitraje. Sin embargo, repitió que su país no aceptará como válida ninguna de las decisiones que el resto de los estados parte adopten en este período en el que Venezuela no asiste a las reuniones.

