ANCAP recontrata por tres meses a 16 jardineros por US$ 200.000

La reestructura anunciada por el directorio de ANCAP para el negocio de cemento de Pórtland en las plantas de Minas (Lavalleja) y Paysandú trajo como consecuencia negociaciones con los trabajadores, dado que el plan incluye la eliminación de unos 200 puestos de trabajo. De ese total, 175 aproximadamente corresponden a empleados tercerizados que responden al Sindicato de la Construcción (Sunca) y el resto a la Federación de ANCAP (Fancap). En medio de esas negociaciones, el Sunca tuvo una pequeña victoria.





El viernes 28 de abril, la Gerencia de Abastecimiento del área de Servicios Compartidos del ente firmó una resolución por la que se contrató a la empresa DESA Limitada por un monto de $ 5.682.893 (US$ 200.454 según el valor actual del dólar) para realizar "tareas de áreas verdes en Planta Minas", según consta en el documento publicado el martes 2 de mayo y al que accedió El Observador.

La empresa DESA no se especializa en el mantenimiento de espacios verdes, sino que se define como una firma que se dedica a la selección y administración de personal y en esa función oficia como intermediario entre los trabajadores contratados y ANCAP.





La contratación supone una victoria para el Sunca porque ANCAP por esa vía se garantizará el empleo a 16 jardineros que desempeñaban esa tarea y quedaron sin trabajo. La empresa para la que trabajaban dejó de cumplir el servicio que servía y les anunció que el despido se haría efectivo el 1º de abril. Fue así que el gremio de la construcción comenzó las negociaciones en un grupo tripartito en el Ministerio de Trabajo, informó a El Observador una fuente del sindicato.





El arreglo al que se llegó en la Dirección Nacional de Trabajo supone que contratación de esos trabajadores será por un plazo de tres meses. Mientras corre ese tiempo, el Sunca continúa negociando no solamente por esos 16 trabajadores, sino por el resto de los 175 que responden a ese gremio y dejarán de trabajar como tercerizados para ANCAP en Minas y Paysandú.





La contratación de DESA Limitada para cumplir las tareas de jardinería en la planta de Minas fue realizada por "compra directa", es decir, sin un llamado a licitación. La resolución establece que el monto máximo que podrá ejecutar la empresa es de esos US$ 200.454 porque dentro de ese rubro ANCAP "cuenta con disponibilidad para el presupuesto del año 2017".





El vínculo contractual se aprobó días después que la presidenta de ANCAP, Marta Jara pusiera como ejemplo de despilfarro de recursos –en una unidad de negocio deficitaria, como lo es el Pórtland– la cantidad de trabajadores dedicados a tareas de jardinería.









"La división pórtland no puede seguir perdiendo dinero. El camino está trazado y vamos a seguir hablando con los trabajadores y todos los interesados", dijo y agregó: "40 personas que cortan el pasto no se necesitan. Es un desafío reconvertirlas y mitigar el impacto social, pero el negocio no admite 40 jardineros", había dicho el 25 de abril, tres días antes de que ANCAP firmara esa resolución.





Fuentes del gremio de trabajadores del ente indicaron a El Observador que la empresa DESA ya había sido contratada por el organismo en otras oportunidades para otras tareas.El Observador consultó a la empresa sobre los servicios que le fueron contratados pero no hizo declaraciones.





En el caso de la jardinería en Minas, la contratación directa está amparada en el artículo 33 del Tocaf –norma que regula las compras estatales– que en su literal C, inciso 22, establece excepciones a las compras por licitaciones, como por ejemplo "servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia".





En la resolución del 28 de abril, ANCAP indica que Servicios Intendencia de la Gerencia de Servicios Generales solicitó "realizar dicha contratación a la firma DESA Limitada dado que es necesario continuar con el servicio en tanto se toman nuevas directivas".





La resolución agrega que "previo a la ejecución del contrato deberá acreditarse ante ANCAP que el personal interviniente se encuentra cubierto de todo riesgo y será de total responsabilidad de la empresa adjudicataria y de exclusivo cargo de esta mantener asegurado al personal y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes".





Fuente: