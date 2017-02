Arranca el caso ANCAP con los primeros indagados

Mil fojas y muchas horas de estudio. Desde que aceptó el cargo el viernes 17, el fiscal de Crimen Organizado , Luis Pacheco, debió dedicarse prácticamente por completo a estudiar la investigación por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP . La preparación inicial tenía una fecha límite: hoy viernes concurrirán a declarar como indagados al juzgado especializado el director de la agencia de publicidad La Diez y el titular de Latin Design & Events.





Las citaciones concretadas por la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu apuntan a indagar acerca de la fiesta que se realizó para la inauguración de la planta desulfulizadora de La Teja, que insumió un gasto de US$ 370 mil (ver recuadro). Esa fue una de las tantas denuncias presentadas por los cuatro partidos de la oposición en abril del año pasado ante la Justicia, luego de que una comisión investigadora parlamentaria analizara la gestión del ente entre 2000 y 2015.





El período que presenta la mayor cantidad de denuncias, y por ende que la oposición entiende con más irregularidades, es el que tuvo al actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, al frente del organismo. Comprende dos períodos: desde marzo de 2008 a agosto de 2009 y desde marzo de 2010 a octubre de 2013, cuando renunció para dedicarse a la campaña electoral. Por ese motivo, Sendic será uno de los citados en las audiencias que se marquen de aquí en adelante y lo hará en calidad de indagado, como el resto de los declarantes.





La fiscal María de los Ángeles Camiño – que tuvo el caso hasta que pidió a la Fiscalía de Corte su traslado por motivos de salud –, había solicitado a la jueza Larrieu que las citaciones fueran en calidad de testigos, pero la magistrada resolvió que debían concurrir al juzgado como indagados para darles mayores garantías. El pedido de traslado de la fiscal Camiño ocurrió a pocos días de la primera audiencia, lo que generó un revuelo dentro de la Fiscalía.





El propio fiscal de Corte, Jorge Díaz, catalogó el pedido de traslado como "un balde de agua fría" y reconoció en conferencia de prensa que se trataba de un problema. De hecho, la designación de Pacheco como fiscal de 2º turno de Crimen Organizado responde, en parte, a la confianza que genera en Díaz, luego de haberse desempeñado más de tres años como fiscal inspector del resto de las fiscalías de Montevideo.





Las presuntas irregularidades

Plantas de cal

Los denunciantes (foto) sostienen que la construcción de plantas de pórtland y cal, así como la contratación directa del transporte de la producción hacia Brasil se dieron en un marco de irregularidades. El costo de las plantas excedió lo que estaba presupuestado. Por un recorrido de 300 kilómetros se pagaron US$ 85 la tonelada. Los cuatro partidos de la oposición que presentaron la denuncia afirman, además, que cuando ANCAP informó en el Senado que en Uruguay no había camiones aptos para realizar esa tarea, se mintió. A su vez, el Partido Independiente denunció que varios de los llamados a licitación fueron ganados por la misma empresa. Por ahora, las dos audiencias fijadas son las de hoy y de la semana que viene. Todos los funcionarios de ANCAP que deban desfilar por el juzgado de Crimen Organizado deberán contratar a un abogado particular o, si así lo prefieren, recurrir al de oficio, ya que la empresa no se hará cargo del asesoramiento legal de ninguno de los indagados, informó El Observador la semana pasada en base a fuentes del organismo.





Publicidad

La indagatoria que estrena las audiencias por el caso ANCAP responde a la denuncia sobre el gasto en publicidad que realizó la empresa estatal en los años analizados por la comisión investigadora del Senado. La investigación refiere a cómo se eligió a la agencia de publicidad La Diez y el tipo de pago que se utilizó ya que, según los denunciantes, se recurrió a un método que evitó la intervención del Tribunal de Cuentas. A través de la agencia de publicidad La Diez se pagó publicidad a una radio de Quebracho que no estaba transmitiendo programación, se participaba de stands de ANCAP en el exterior y se pagaron US$ 370 mil por la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja. Ese último punto es el que será particularmente indagado hoy y la semana que viene, cuando están citados a declarar el secretario general del ente, el gerente de Relaciones institucionales y comunidad, y la gerenta de Comunicación corporativa. La audiencia con esos indagados iba a ser ayer, pero debió suspenderse por un paro que realizó desde la hora 10 la Asociación de Funcionarios Judiciales. Esa medida provocó que todos los juzgados permanecieran cerrados.





Sin registro en Aduanas

Los cuatro partidos de la oposición que se presentaron el 19 de abril de 2016 ante la justicia especializada en Crimen Organziado denunciaron, además, que en 2011 ANCAP realizó importaciones de petróleo que no fueron registradas en la Dirección de Aduanas. El Partido Independiente sostiene que se pudo haber cometido un delito de contrabando. Esas importaciones comenzaron a regularizarse en 2015, cuando comenzó a trabajar la comisión investigadora, manifestó el Partido Colorado. Durante 2011, el presidente de la empresa estatal petrolera era el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, quien será citado como indagado. Sendic se puso a disposición de la Justicia y presentó escritos para colaborar con la investigación. A pesar de ser uno de los futuros indagados, la denuncia de los partidos fue contra hechos, no personas.





Trafigura

Durante un negocio de intermediación con Petroecuador, ANCAP fue broker de Trafigura, una empresa holandesa de logística y traslado de, entre otras cosas, petróleo. Aunque por ese negocio el ente estatal ganó unos US$ 6 millones, la oposición denunció que ANCAP no tiene marco jurídico para una intervención offshore. En total, los negocios fueron por US$ 6.000 millones y, según información aportada por el Partido Nacional, muchos fueron realizados sin contrato. La multinacional Trafigura, que en Uruguay tiene sede en Zonamerica, ya ha sido denunciada en varios países por corrupción. En octubre de 2015, el senador Jorge Larrañaga realizó un pedido de informes al Ministerio de Industria para conocer los nexos entre ANCAP, Petroecuador y esa multinacional. El comunicado de Alianza Nacional, sector liderado por Larrañaga, anunciando el pedido de informes, indicaba que "el negocio de ANCAP con Trafigura es de los más cuestionados por la oposición". La denuncia que finalmente se presentó ante la Justicia también indica que la empresa uruguaya ganó una licitación con Petroecuador para vender gas que no tiene y recurrió directamente a Trafigura.





Ky Chororo y EXOR

Dentro de sus denuncias, el Partido Nacional cuestionó que ANCAP firmara un contrato con la Armada para construir dos barcazas y un remolcador conocido como Ky Chororo que tenía, según los nacionalistas, un costo total de US$ 12,5 millones, pero por el que se terminaron pagando US$ 15 millones. En la comisión investigadora instalada en el Senado, que derivó en la posterior denuncia penal, se cuestionó que hubiera una contratación directa de la empresa argentina RN consultores. Al momento de construirlo, el remolcador presentó problemas, por lo que su puesta en funcionamiento se retrasó. Mientras no se pudo utilizar por los problemas que tenía, ANCAP tuvo que alquilar remolcadores privados a un costo de casi US$ 7 millones. A su vez, los cuatro partidos presentaron en su denuncia el caso de la empresa EXOR, que ofreció sus servicios a Pdvsa y ANCAP para construir la ingeniería financiera del canje de deuda de la petrolera uruguaya con la de Venezuela. Sin embargo, Pdvsa optó por el banco venezolano Bandes. ANCAP prometió a Exor que utilizaría sus servicios para el segundo canje, algo que tampoco sucedió y que le costó a la empresa estatal US$ 3,5 millones por un juicio que se le inició.





