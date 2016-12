Astori: "De ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra 'tarifazo'"

El ministro de Economía, Danilo Astori, defendió el alza de tarifas que el Poder Ejecutivo anunció la semana pasada. "De ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra 'tarifazo', porque alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal y no es así", dijo en la mañana del lunes en entrevista con el programa La mañana de El Espectador.

Astori señaló que para "actualizar" las tarifas se tuvo como "eje" el porcentaje de inflación (8,1% según el último dato). "Cuando uno actualiza en función de la inflación los precios no creo que se pueda hablar de tarifazo", insistió el ministro.



Según el secretario de Estado, el resultado fiscal no está dentro de las prioridades de la población. Sin embargo, destacó, una situación fiscal "desequilibrada" genera "más deuda para el país, más carga de intereses y trae como círculo vicioso más deuda y se termina pagando a la larga para la sociedad en su conjunto".



Diputado 50, jubilaciones militares y candidaturas

El ministro también habló acerca del alejamiento del diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio, hecho que hizo perder a la fuerza política su voto número 50 en la Cámara de Representantes. "No estaba en nuestros cálculos", dijo. De todas maneras, agregó: "obliga a ser más cuidadosos en el análisis, a tener en cuenta puntos de vista que pueden enriquecer propuesta, a conversar, a escuchar".

Consultado en relación al impuesto con el que el gobierno piensa gravar más a los militares retirados, Astori comentó que el proyecto ya fue presentado en el Parlamento y también a la bancada del Frente Amplio. "Es una contribución que deben hacer los pasivos de las Fuerzas Armadas para llegar a la transformación del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en otros casos", sostuvo. Sobre este punto, el jerarca subrayó que el Estado destina US$ 400 millones por año y que el impuesto propuesto recaudaría US$ 40 millones, un "esfuerzo" que no es "nada exagerado", calificó.



Sobre el final de la entrevista, el secretario de Estado contestó acerca de su posible postulación a la presidencia en 2019. "Es una locura estar hablando de candidaturas ahora", indicó. "Si el ministro de Economía se pone a trabajar a esta altura del periodo por su candidatura, seguramente se va a equivocar asiduamente. Va a tener conflictos de intereses en los que corre el peligro de elegir a favor de su candidatura", sostuvo.

"El Mercosur está en el peor momento de la historia"

El gobierno duda de que Venezuela pueda volver a integrar el Mercosur. Argentina fue nombrado presidente pro témpore del bloque pero Venezuela no lo reconoce y asegura que hay "confabulación" en su contra. En ese sentido, Astori reconoció este lunes la crisis a la que se enfrenta la región y aseguró que "el Mercosur está en el peor momento de la historia con una debilidad institucional indisimulable".





En esa instancia, Astori dudó de que se concrete el Tratado de Libre Comercio que Uruguay quiere realizar con China. "Veo que hay resistencia para que Uruguay haga un tratado bilateral con China y por el momento no veo una salida. No veo que tengamos un camino claro al respecto", sostuvo. Consideró que el bloque regional es "imprescindible", pero que también debe tener flexibildiad para que "los países más chicos" puedan realizar acuerdos fuera del Mercosur.





Con respecto al Tratado de Libre Ccomercio (TLC) con China, Astori aseguró que no podría ser realizado como bloque porque Paraguay -uno de los integrantes del Mercosur- reconoció la existencia de Taiwan y eso "no lo aceptaría China". "Sabemos la incompatibilidad que tiene", agregó.





En tanto aseguró que tampoco tiene claro si China aceptaría el acuerdo sin el aval de los integrantes del bloque regional. "No veo claramente que China esté dispuesta a hacer un acuerdo con Uruguay sin autorización de los otros países del Mercosur. Así lo han manifestado diplomáticos Chinos que residen en Uruguay", sostuvo.





Consultado acerca de qué debe realizar el bloque, aseguró que "hay que hacer un trabajo muy intenso para seguir derribando barreras arancelarias y no arancelarias". En tanto aseguró que la zona de libre comercio debe ser el "puntapié inicial" que "hoy tiene dificultades muy importantes". Por último, aseguró que algo que "todavía falta" son acuerdos con otros bloques.





En ese sentido, reconoció que concretar uno con Europa "sería lo más importante para el Mercosur". "Entre los posibles acuerdos con bloques es el que está más al alcance de la mano, porque Uruguay tiene participaciones importantes con Europa y es uno de los principales orígenes de la inversión del exterior. "Ultimamente ha sumado dificultades como la salida de Reino Unido y el referéndum de Italia que es una muy mala noticia, para Italia y para posibilidad de relaciones entre Uruguay y el bloque europeo", consideró.

