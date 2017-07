Dos farmacias de Montevideo repusieron stock de marihuana pero la droga volvió a agotarse

El número de registrados para comprar marihuana en farmacias se disparó desde que se habilitó la venta el pasado miércoles. Hasta este martes se inscribieron 7.343 personas, casi 2 mil más que la semana pasada. El último dato que había publicado el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) era del 19 de julio, cuando empezó la comercialización regulada, y era de 5.526 adquirente autorizados.









En tanto, en la farmacia Pitágoras de Malvín afirmaron que hasta la próxima semana no recibirán marihuana por parte del Ircca. A su vez, en la farmacia Antártida del Centro aseguraron que este miércoles no recibieron droga, aunque dijeron no tener certezas de cuándo volverán a tener marihuana disponible.









Si bien el Ircca tiene hasta 15 días para entregar cannabis, desde que se habilitó la venta regulada la semana pasada ya hizo tres reposiciones. De todos modos, la regularidad con la que el instituto repone el cannabis no se ajusta a la velocidad de la demanda, ya que había farmacias que no tenían marihuana desde el viernes pasado.





Fuentes del Ircca dijeron a El Observador días atrás que la demora en la entrega se debe a que las empresas productoras tienen que empaquetar y preparar el producto, por lo que se estableció que las compañías tengan hasta 15 días como máximo para entregar la marihuana. "A medida que exista disponibilidad se va entregando antes", comentó.

Por otra parte, dos de las cuatro farmacias capitalinas que están habilitadas para vender marihuana recibieron una nueva entrega del producto este miércoles. En la farmacia Cáceres de Pocitos el cannabis ya se terminó y una funcionaria de la farmacia Tapie de Ciudad Vieja dijo a El Observador que la droga "se va a acabar con la gente que está haciendo fila de lado de afuera".