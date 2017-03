Inicio de cursos con la ausencia de 2.500 alumnos

Lo de hoy fue Alicia en el país de las Maravillas", dijo Marcel Slamovitz, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) a El Observador al referirse al inicio de los cursos y el recorrido que las autoridades realizaron en la mañana de ayer por varios centros educativos.

Para los profesores, lo que mostraron ayer a la prensa los jerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue "una puesta en escena de una realidad que no existe".

"Yo no puedo salir a pararme frente a las cámaras de televisión, diciendo que estoy en el mejor de los mundos, cuando tengo 2.500 jóvenes que egresaron de Primaria y deberían estar ahora en primero de liceo, pero el primer día de clases no sé dónde están", afirmó en conferencia de prensa el dirigente de Fenapes, Emiliano Mandacen.

La cifra que manejó la dio en la mañana de ayer, durante la recorrida, la directora general de Secundaria, Celsa Puente, quien adelantó que desde la ANEP se está trabajando en el seguimiento de estos estudiantes para recuperarlos.

Desde el inicio, el proceso de inscripciones para 2017 trajo dificultades. El problema residió en el nuevo mecanismo de inscripción ideado por el Codicen. Este prevé que los alumnos de sexto año de escuela se inscriban a través del programa Gurí (vía virtual) antes de egresar de Primaria. En esa instancia eligen el liceo o UTU donde desearían estudiar ciclo básico. Luego en diciembre y febrero deben concurrir personalmente a confirmar la inscripción. Fallos en la comunicación impidieron que muchas familias entendieran este último paso. De hecho, este fue el paso que no cumplieron los 2.500 estudiantes, que hoy no iniciaron los cursos de primer grado.



Sin embargo, para el sindicato la dificultad no solo radica en los problemas que generó el nuevo sistema de inscripción, sino también en las "dificultades materiales" en las que viven estos adolescentes, algo que - a su entender- las autoridades no perciben. En este sentido, Mandacen indicó que muchos de estos jóvenes no van al liceo porque tienen que cuidar a sus hermanos o tienen que ayudar económicamente en sus hogares, entre otras razones.

Fuentes del Consejo de Educación Secundaria (CES) coincidieron con Mandacen y manifestaron a El Observador que estos 2.500 estudiantes que hoy no están en primero de liceo forman parte del "núcleo duro" que habitualmente cuesta incluir en el sistema educativo.

Los profesores también denunciaron situaciones de superpoblación en liceos de ciclo básico del oeste de Montevideo, camino Maldonado, Salto y Maldonado. Señalaron que allí hay grupos que superan los 30 alumnos. Al respecto, desde Secundaria se afirmó que se continúa trabajando para que los grupos no superen los 28 estudiantes. Para eso no descartan seguir creando grupos, instalando aulas prefabricadas e incluso trasladar grupos de ciclo básico a liceos de bachillerato con pocos alumnos.

Bachillerato

El sindicato de profesores también alertó sobre la situación que enfrentan los grupos de primero de bachillerato (cuarto de liceo). Si bien el inicio de sus cursos estaba previsto para ayer, la gran mayoría no pudo comenzar las clases debido a problemas en las inscripciones.

El viernes de tarde, el CES informó que dado a que no estaban prontos los últimos ajustes en el sistema de pases, los grupos de primero de bachillerato comenzarían entre el lunes 6 y el miércoles 8 de marzo. Sin embargo, ayer los profesores señalaron que en los grandes liceos de Montevideo los grupos de primero de bachillerato arrancarán "con suerte" el próximo lunes.

Lea también: Fecha de inicio de clases para primero de bachillerato dependerá de cada liceo

Al respecto, informaron que en los grandes liceos como el Bauzá (Nº 6) , Miranda (Nº 2), IAVA (Nº 35), IBO (Nº 36)y Dámaso (Nº 3) las inscripciones para cuarto de liceo se iniciaron ayer, con largas colas. Las fuentes de Secundaria consultadas rechazaron esta versión. Por el contrario, informaron que lo que comenzó ayer fue el proceso de pases, es decir, la inscripción de estudiantes con previas en el mes de febrero y el de los jóvenes que provienen de liceos privados.

José Olivera, secretario general de Fenapes, dijo que es imposible cuantificar la cantidad de alumnos de primer año de bachillerato que ayer no pudieron comenzar las clases y señaló que el sindicato "no va a compartir la responsabilidad de esta especie de estafa que las autoridades están haciendo a la sociedad", pintando un inicio de clases ideal. Adelantó que para el sábado 11 Fenapes convoca a asamblea de delegados y no descartan tomar ningún tipo de medidas.

Primaria

Tal como informó ayer El Observador, las clases en las escuelas públicas comenzaron con casi 300 cargos de maestros vacantes, de los cuales 100 son de Montevideo, sobre todo de la zona oeste. Para solucionar esta realidad, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) se disponía ayer a habilitar el traslado de maestros del interior. Sin embargo, Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) dijo a El Observador que la situación no es tan fácil de solucionar porque teniendo en cuenta el salario docente, muchas veces al maestro no le conviene viajar a Montevideo, donde el costo de vida es más caro.

Además de estos 300 cargos de maestros vacantes, la dirigente sindical advirtió que también faltan cubrir 120 cargos de auxiliares en los grupos de tres años de todo el país. Expresó que esto es todavía más difícil de solucionar porque no hay presupuesto suficiente. Adelantó que este será unos de los principales reclamos de cara a la discusión por la Rendición de Cuentas.

Liceo 4 de Treinta y Tres ocupado Ayer varios liceos de ciclo básico no abrieron las puertas. Algunos por medidas sindicales y otros por resolución de las autoridades. El liceo Nº 1 de Maldonado se mantuvo cerrado debido a fumigación. En tanto, el liceo de Capilla del Sauce (Florida) y el liceo Nº 8 de Rivera no comenzaron las clases por encontrarse en obras. Por otro lado, los profesores ocuparon ayer dos liceos. Uno de ellos fue el liceo Nº 22 de Montevideo, donde la medida se levantó ayer a la tarde. El otro fue el liceo Nº 4 de Treinta y Tres, donde los docentes piden la creación de cargos de adscripción, secretaría, limpieza y administración para poder funcionar. Fuentes de Secundaria dijeron que solo falta un cargo de secretaría. Los profesores resolvieron ayer mantener la medida por tiempo indeterminado.





Fuente: