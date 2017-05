Trabajadores ocupan Inumet y denuncian rebaja "arbitraria" de salarios

El sindicato del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) se reunió esta mañana en una "asamblea general grave y urgente" y definió un paro con ocupación de la sede de Meteorología en rechazo a la rebaja salarial de $ 5.000 que, según denuncian, ejecutó el directorio del ente.

La presidenta del sindicato, Cristina Mathinson, dijo en conferencia de prensa que el directorio de Inumet hizo un "descuento arbitrario" de entre $ 5.000 y $ 6.000 a 23 trabajadores.

Según explicó, la partida que les fue rebajada fue asignada en 2014 a todos los empleados de Inumet como forma de compensar la inequidad salarial de trabajadores que hacían entre 160 y 192 horas mensuales pero cobraban por debajo del mínimo.

El conflicto entre el directorio de Inumet y sus trabajadores se extiende desde enero. Los trabajadores llevan desde principios de marzo sin realizar pronósticos, aunque sí se anuncian advertencias meteorológicas. Ahora, durante la ocupación, las estaciones meteorológicas estarán de paro y solo se emitirán informes aeronáuticos.

Mathinson dijo que en estos cuatro meses se han realizado varios "simulacros de negociación" donde "no se negocia nada" pero con este nuevo anuncio del directorio "el conflicto se agrava".

Los trabajadores también aseguran que ni bien asumió el nuevo directorio (a principios de diciembre de 2016), "la primera medida que tomó fue incrementar sus propios salarios en más de un 30%", mientras que los funcionarios de meteorología aeronáutica "monitorean la atmósfera desde sus propios domicilios, fuera de su horario de trabajo", cuando hay advertencias meteorológicas.

"Lo que le debían a los trabajadores no lo pagaron y aparentemente no tienen intención de pagarlo porque prometen una reestructura (salarial) que en un mes no la van a hacer y la tienen que presentar para el 31 de mayo", señaló Mathinson.

En febrero, el Ministerio de Trabajo había decretado la esencialidad de todos los servicios del Inumet, luego de que sindicato decidiera dejar de trabajar por tareas por las que no se les paga.

"Nos aplicaron esencialidad porque no le daban seguridad a la población pero nosotros teníamos una guardia gremial en cada sector que cubría todo tipo de riesgo. En cambio, ahora que están a cargo ellos de la institución en aeronáutica tienen solo dos personas trabajando, por ejemplo", indicó la dirigente.

Mathinson dijo que la medida de ocupación y paro se mantendrá a la espera de una respuesta por parte del gobierno. En ese sentido, dijo que si la propuesta es instalar un nuevo ámbito de negociación el sindicato pedirá garantías de que sea "una negociación real".

Fuente: