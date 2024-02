El exnovio de Sabrina de Gran Hermano apareció y fue tenaz con ella: "una mentira más y cuento toda la verdad"

La partida de Sabrina Cortez de la casa de Gran Hermano desencadenó un intenso debate público, especialmente debido a su prolongada relación de ocho años con Brian Fernández, tema recurrente tanto dentro como fuera del programa. Sin embargo, la manera en que manejó su relación con Alan Simone, otro concursante, generó controversia entre la audiencia televisiva.

Recientemente, Sabrina compartió que había hablado con su expareja y realizó declaraciones contundentes al respecto durante una entrevista en el programa "Se Picó", conducido por Gastón Trezeguet en República Z. Expresó: “me parece un montón que una persona quiera continuar una relación cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con otro chabón”.

Estas declaraciones provocaron una respuesta airada de Brian, quien decidió romper su silencio a través de su cuenta en la plataforma X (ex Twitter). En su mensaje, manifestó “Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando. Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad. Te aseguro que a la gente no le va a gustar. Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder”.

Ante esta situación, varios usuarios expresaron su apoyo hacia Brian, quien se vio involucrado en la atención mediática debido a su relación previa con la influencer. Los internautas respaldaron al joven y alentaron la idea de que compartiera su versión de los hechos, mostrando solidaridad con su situación.

Tweet de Brian, el exnovio de Sabrina de GH

Es importante destacar que esta no es la primera ocasión en que Brian se expresa públicamente sobre la situación. Anteriormente, tras las declaraciones de Sabrina en el debate de Gran Hermano tras su eliminación. Explicó, “me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación... Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”.

Luego respondió directamente a Brian, haciendo hincapié en la falta de atención que experimentaba en su relación anterior. Sin embargo, el joven optó por mostrar conversaciones previas al ingreso de Sabrina al reality, evidenciando una aparente armonía en la relación: “Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenías para decir primero... La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV”.

En relación con los acontecimientos actuales, Brian manifestó su desconcierto y confusión ante la situación, “La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o para mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo”.

Por último, Brian concluyó con firmeza: "Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta". Asimismo, expresó "Me da pena cuando caigas en la realidad y veas cómo salí a bancarte y apoyarte siempre y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por sus actos los que más te quieren".