Gran Hermano: La estrategia táctica de Furia y Licha que dejó a la casa desconcertada

En el transcurso del Debate de Gran Hermano de este lunes, Catalina, recientemente eliminada de la casa, fue la invitada especial. Ante las críticas de los panelistas de Telefe, la exconcursante se defendió y expresó su punto de vista sobre su actitud combativa y frontal dentro del reality. En ese momento, Santiago del Moro reveló a la audiencia una solicitud especial del supremo dirigida a dos jugadores rivales, Furia y Licha. Los convocó individualmente al confesionario y les comunicó: “Tienen que hacerle creer a toda la casa que entre ustedes dos pasa algo”.

La joven reaccionó con entusiasmo frente a las cámaras. "Vos me estás dando un regalo, amigo. Pero yo me estoy ganando un premio, esto no es un desafío”, exclamó mientras se entregaba al baile. "¿Aceptás el desafío?", le preguntó Gran Hermano, y Furia respondió: "¿Qué te pensás? ¿Que no vi ese jamón?". Acto seguido, se dirigió al teléfono colgado en la pared e interpretó una conversación con su madre. "Mamá, se me dio", anunció entre risas de los panelistas en el estudio.

Posteriormente, se mostraron imágenes de las actitudes de ambos jugadores durante el día, "actuando" como si estuvieran interesados el uno en el otro. Licha permaneció constantemente cerca de Furia. Mientras tanto, ella comentó a sus compañeros: "Como se fue mi novia Catalina me tengo que buscar otro novio".

Más tarde, entrenaron juntos y se abrazaron en el antebaño frente a todos. En ningún momento dejaron de evidenciar su nueva amistad. Cuando algunos compañeros preguntaron a quién pertenecía la botella de agua sobre el dispensador, Juliana bromeó con seguridad: "Es de mi novio", dando a entender que se refería a Licha. Luego, junto a la piscina, él la cargó en sus brazos y la llevó hasta la galería porque ella se había lastimado un pie. Mientras tanto, los demás no comprendían la situación.

En la mitad del programa, Santiago del Moro anunció que sonaría el teléfono. El timbre resonó en la casa y Agostina respondió cuando la voz de Gran Hermano se hizo escuchar. "Hola, tenés que elegir a un compañero y después te voy a decir para qué". Acto seguido, Santiago apareció en la pantalla del televisor en el salón y le pidió a la joven que eligiera a un jugador. "Voy a elegir a Nico". "Por haber atendido el teléfono, ni vos ni Nico van a poder participar de la prueba del líder del día martes, quedan fuera de la competencia", advirtió el supremo.

Licha preguntó a todos: "¿Alguien de la casa notó algo distinto?". "¡Que estás alzado!", respondió Sabrina de inmediato. "Tienen buenas noticias", dijo Del Moro, revelando a todos lo sucedido. "Hace días que vienen pidiendo un cajón de frutas, un caminador, y Gran Hermano tuvo la idea de proponerles este shippeo entre Licha y Furia. Así que corran a buscar la fruta que está afuera de la puerta del SUM". Furia continuó bromeando: "Ve por mis frutas, cariño", entre risas de todos, y luego la joven aclaró que "él tiene novia".

Finalmente, Gran Hermano les ofreció un nuevo regalo. "El líder puede elegir una velada romántica, de a tres, entre Furia, Licha y Martín. Eso no es todo. Chicos, todo lo que hablen en esa cena esta noche no va a ser considerado complot, pueden hablar de lo que quieran, nada va a ser tomado como complot lo que pase en esa velada amorosa o de onda, el título lo ponen ustedes y van a tener que dormir los tres en esa habitación", anunció el conductor. "Recuerden que la comida y las bebidas no las pueden sacar de esa habitación, es como una zona franca", aclaró luego.

Un poco más tarde, los tres jugadores - Furia, Licha y Martín - fueron invitados por Gran Hermano al sector del SUM, donde disfrutaron de una sabrosa cena en un lugar que también contaba con una cama de dos plazas. Allí tendrían la oportunidad de quedarse a dormir. En cuanto entraron, Licha anunció que él había decidido regresar a dormir a la casa. "Yo no vuelvo ni loca", exclamó Juliana. Al final del programa, Santiago del Moro le pidió a Cata que revelara el nombre del jugador al que le dejó dos votos. "¡A Emanuel!", respondió sin dudar. De esta manera, el próximo miércoles, durante las nominaciones en la casa, Emanuel contará con dos votos adicionales.