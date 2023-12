Marcelo Tinelli habló sobre el juicio que le hizo a Jonatan Viale: "Ojalá sea condenado"

Marcelo Tinelli ha decidido romper el silencio para abordar la millonaria demanda que interpuso contra Jonatan Viale después de que el periodista lo vinculara con el narcotráfico en sus editoriales. Una de las frases que más afectó al conductor del Bailando 2023 (América) fue: "¿Va a contar Tinelli algún día cuánto dinero recibía del Gobierno de Lomas de Zamora?".

En una entrevista con Socios del espectáculo (América), Tinelli expresó de manera firme: "Será un tema que va a resolver la Justicia. Es la primera vez que le hago un juicio a alguien en casi 40 años de carrera". En su descargo, Tinelli dejó claro que desaprueba la actitud tomada por el demandado: "Me parece que fue algo fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de llamar para pedir disculpas, todo lo contrario, se hace el gracioso, me parece que no da".

Cuando el notero señaló que nunca antes había iniciado acciones legales contra un comunicador, Tinelli estuvo de acuerdo: "Siempre han tenido absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa y he hablado con todos los periodistas. Tengo mejores o peores relaciones, pero siempre se pueden hablar las cosas".

Al ser consultado sobre los dichos de Viale, Tinelli mostró indignación: "Hay algunas acusaciones que me parece que están fuera de lugar y no las podés hacer libremente. Eso lo dirimirá la Justicia. Yo inicié un juicio en donde no tengo ni ganas de mediar. Que vayan a buscar el tape y que dictaminen. Yo puse una cifra y creo que voy a aumentarla el día del juicio".

“Ojalá sea condenado él y el grupo en el que trabaja. Ojalá que esa condena le sirva a un montón de familias y chicos del Hospital Garrahan que la están luchando, porque yo no quiero ni un solo peso para mí”, concluyó Tinelli.

Cómo avanza el juicio

En el transcurso de la última semana, durante la emisión de Lanata sin filtro (Mitre), Marina Calabró detalló que Jonatan Viale no compareció a la primera audiencia de conciliación, y en este momento es el propio Marcelo quien se muestra renuente a participar en dichos encuentros. En palabras de Marina: “Vamos directo a juicio. Hemos solicitado una suma considerable, sin titubeos, con la intención de donarla... Afortunadamente, Marcelo no requiere ese dinero. Las afirmaciones de Viale son inaceptables; Marcelo puede soportar todas las críticas. Por lo tanto, abonará la tasa de justicia y emprenderá la litigación; no hay posibilidad de acuerdo”, según comunicaron desde el círculo cercano de Tinelli a la panelista.

Ángel De Brito afirmó que Marcelo Tinelli solicita una indemnización de 60 millones de pesos a Jonatan Viale y al canal LN+. "Él no asistirá a ninguna mediación porque no le interesa. Me expresó: ‘No me interesa que me ofrezca disculpas. Voy directo a juicio porque las acusaciones superan las críticas’", declaró en el programa LAM.