Milett Figueroa y Sol 1 y 2 se enfrentaron por Marcelo Tinelli: "¡Te besas a mi novio y voy a tu casa a revolcarte de los pelos!"

Continúa la ronda de adagio en el Bailando 2023 después de una destacada actuación de la pareja conformada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte. Sin embargo, se produjo un momento hilarante en el escenario. Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli se acercó a un costado del estudio para saludar a Sol 1 y Sol 2, las chicas trans que fueron dos de las destacadas "estrellas satélite" del show en esta temporada.

"Acá están mis chicas, Sol 1 y Sol 2. Primero quiero decir: muy lindo el corte de pelo de Sol 1", elogió el conductor las mechas rubias de la joven. "Sí, es un genio mi peluquero siempre me deja diosa", respondió Sol 1. Tinelli preguntó a Sol 2: "Ella ha hecho un cambio impresionante, ¿te gusta tu mujer así?". "Sí, ¿me querés peinar vos?", respondió con picardía y ante las risas en el estudio.

"Yo te peino, pero... Te iba a decir una barbaridad, pero mejor no", continuó Tinelli. En ese momento, Sol 2 miró hacia arriba, apuntando a la cabina de streaming del Bailando. Allí estaba Milett Figueroa, la novia de Tinelli, que participaba en el show digital. "¿Por qué mirás para donde está Milett?¿Qué pasa?", preguntó Tinelli al notar el gesto de la joven. "Es que Milett nos prohíbe darte besos...", respondió Sol 2.

Desde arriba, se escuchó un sonoro "¿¿¿qué???" expresado por la modelo peruana, quien interrumpió lo que Sol 2 estaba a punto de agregar. "No mientan que atrás les he dicho que se comporten, así que se van calmando", les dijo Figueroa a las chicas. "Por eso es que estamos muy tranquilas y ya casi ni te hablamos", explicó Sol 2 a Tinelli. "Ah, ¿no me hablaban por eso, porque están amenazadas por Milett?", preguntó el conductor, y le confirmaron esta versión, a pesar de que Milett desde arriba gritaba "¡qué mentirosas!".

"Pregúntale a ella, si no", añadió Sol 2, señalando a Sol 1, quien dio su versión. "No me amenazó, me hizo una aclaración nomás", comenzó ella. "¿Cuál era la aclaración que hizo Milett?", preguntó Tinelli. "¡Te besas a mi novio y voy a tu casa a revolcarte de los pelos!", dijo Sol 1, imitando a la peruana, quien negaba todo desde arriba. "Pero si ya lo besaron", dijo Figueroa. "Y bueno, quieren repetir", comentó La Tía Sebi, uno de los conductores del streaming. En ese momento, Tinelli levantó el vaso de cerveza que tenía en la mano y dio por concluido el tema, fingiendo incomodidad.

Sol 1 y Sol 2 son pareja y se conocieron antes de su transición. "A mí me volvió loco cuando lo vi bailar, y digo lo vi porque estábamos vestidos como chicos, como hombres, en ese momento. Fue muy lindo, pero también muy difícil", contaron el año pasado cuando fueron invitadas al Debate del Bailando.

Incluso, cuando bailó la salsa de tres, Sol 2 reveló más detalles de su vida y de la fortaleza que logró gracias a la ayuda de Sol 1 para salir adelante y luchar por sus sueños. "A veces me preguntan dónde está mi familia. En el momento en el que decidí operarme las lolas comencé a ser huérfana. Yo no tengo familia, pero mi familia elegida está acá conmigo y en otros lados. Me di cuenta de que no los necesito", sostuvo en diálogo con Tinelli.