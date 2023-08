Una expareja de Javier Milei habló de las PASO: "Fue impresionante, me emocionó"

La cantante Daniela Mori, más conocida solo por su nombre Daniela, habló tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones del domingo. "Fue impresionante. Me emocionó", aseguró la ex integrante del grupo Las Primas.

La artista comentó que habló con el economista después del resultado en las urnas. "Ayer lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablábamos jamás de política, era exclusivamente economista. Hablamos hasta el 2019 y creo que empezó con todo esto en el 2020", sostuvo.

"Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta", remarcó.

Al ser consultada por la posibilidad de volver a salir con Milei, Daniela expresó: "Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo, estoy muy contenta con el resultado por él".

Por último, la ex integrante de Las Primas enfatizó que le desea lo mejor en su carrera: "La gente se define por sus actos, ya vamos a ver si es que logra ser presidente. Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida. Es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquiera acompaña en ese momento".

Dónde se conocieron

Daniela y el economista y diputado electo Javier Milei fueron pareja entre el 2018 y 2019. En ese momento ella lo había definido como una persona “muy divertida” y hasta lo invitó a cantar en uno de sus shows. “Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca”, dijo alguna vez.

“Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor: me hace reir mucho, y eso es muy importante en la vida”, dijo enamorada y él y agregó que era muy “tierno” y “caballero”.

Sin embargo, la relación no prosperó. En el 2019 en Intrusos ella explicó: “Nos dejamos de querer”. Fue en aquella entrevista y al hablar luego de un problema de salud que estaba atravesando su hija, que la cantante se puso nerviosa y se descompensó en vivo.