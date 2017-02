Caso ANCAP: nuevo fiscal no prevé prorrogar la agenda ya prevista

Al nuevo fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, le esperan días de mucha lectura. Ayer de noche Jorge Díaz, el fiscal de Corte, le informó que había sido designado para ese cargo, Pacheco aceptó y esta mañana ya tuvo una primera reunión con su antecesora, María de los Ángeles Camiño, quien pidió ser trasladada a otra fiscalía por problemas de salud.

A menos de una semana de la primera audiencia de la investigación por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, Pacheco no quiere perder el tiempo y dedicará los próximos días a interiorizarse con el caso, especialmente con los puntos que serán tratados en los próximos días. "(Por ahora) no tengo más información de la que tiene un ciudadano común. La idea de la fiscalía es no solicitar una prórroga de las audiencias y, como (la renuncia de Camiño) se ha tratado de una circunstancia imputable a la fiscalía, no alterar las agendas ya previstas por el juzgado", dijo en rueda de prensa luego de su juramento.

Pacheco tiene prevista otra reunión con Camiño también para la próxima semana en la que realizarán un intercambio de información de las causas en trámite en la fiscalía. Las dos juezas especializadas en Crimen Organizado que tienen causas en las que trabajará Pacheco son María Helena Mainard y Beatriz Larrieu, que lleva adelante la causa de ANCAP.

Hasta ahora, y desde 2013, Pacheco se venía desempeñando como fiscal inspector en Montevideo. Antes trabajó en fiscalías penales de Bella Unión y Maldonado.

El fiscal de Corte dijo esta mañana entrevistado en el programa En Perspectiva que le sugirió al nuevo fiscal "apretar el acelerador" en la causa que investiga la posible corrupción en ANCAP. "Hay que ir a fondo y si hay responsabilidades penales las vamos a pedir", afirmó.

