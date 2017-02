Dueño del cambio Nelson prepara su regreso a Uruguay

El empresario Francisco Sanabria, propietario de cambio Nelson en Maldonado, prepara su regreso al país luego de haber salido del territorio nacional tras cerrar el negocio y dejar un tendal de damnificados.

Según supo El Observador en base a allegados al cambista, Sanabria intenta juntar US$ 500 mil que le permitan hacer frente a los reclamos judiciales por cheques librados sin fondos, lo que es un delito.

En total se estima que hay deudas, no judicializadas, por cerca de US$ 15 millones. La mayor parte de personas que tenían cuentas corrientes en Cambio Nelson, institución no autorizada para brindar ese tipo de servicios. De ese total, US$ 2,5 millones aproximadamente correspondían a Redpagos y ya fueron saldados por el empresario.

Pero el resto de las deudas (a diferencia de esos US$ 500 mil que intenta conseguir para hacer frente a los cheques sin fondo) es difícil que puedan ser reclamados a través de la Justicia.

Las fuentes indicaron que Sanabria no está con su familia en Miami (EEUU) como se informó en un primer momento, sino que se encuentra en la zona Mercosur, a dos horas de avión de Punta del Este.

La semana pasada, en las puertas del cambio se colocó un cartel que anunciaba el cierre hasta después de Carnaval.

Se espera que Sanabria regrese en los próximos días a Uruguay y se presente ante la Justicia penal que ordenó una captura internacional en su contra.





