Para profesores, inicio de clases será "muy difícil" por falta de cupos

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) reconoce que las autoridades de la educación están trabajando para solucionar los problemas de la inscripción y que ningún estudiante de ciclo básico quede fuera del sistema, pero igualmente advierte que el inicio de clases "va a ser muy difícil".

En diciembre el sindicato alertó que el nuevo sistema de inscripción -a través del programa Gurí de Primaria- ponía en peligro el inicio de las clases. En aquel momento los jóvenes que provenían de liceos privados o de UTU y querían inscribirse en los liceos públicos no encontraban lugar en primer año. Lo mismo pasaba con aquellos estudiantes de Secundaria que tenían exámenes para dar en febrero. La UTU enfrentaba una situación similar.

La dificultad estaba en que el nuevo sistema de inscripción ideado por el Codicen solo preveía cupos para los egresados de Primaria que se preinscribían en primero de ciclo básico desde la escuela. Aquellos jóvenes provenientes de otros orígenes no tenían lugar.

El Observador informó este miércoles que las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) y del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) garantizan que todos aquellos jóvenes que se inscriban para cursar ciclo básico en sus centros tendrán lugar, a través de la conformación de grupos más grandes y de readecuación de salones.

Sin embargo, el dirigente de Fenapes, Emiliano Mandacen, puso en duda la promesa de las autoridades, dado que "la educación media en este país es un embudo".

"Tengo 2.000 escuelas y 400 centros de educación media, muchos alumnos no van a tener lugar", apuntó.

"Yo no me animaría a decir ahora que peligra el inicio de clases. El lunes tuvimos una bipartita con Secundaria y fue bastante buena, pero el comienzo no va a ser normal. Vamos a tener muchas dificultades que vamos a tener que monitorear. Va ser muy difícil", afirmó.

