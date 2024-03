Agostina abandonó la casa de Gran Hermano tras la eliminación de Lisandro

Con el transcurso de las semanas, la dinámica en la casa de Gran Hermano se torna cada vez más tensa debido a los crecientes enfrentamientos entre los participantes. Agostina experimentó momentos especialmente difíciles en los últimos días, marcados por varios desencuentros con algunos de sus compañeros. La eliminación de Lisandro el domingo actuó como el punto de inflexión que la llevó a tomar una decisión drástica: abandonar el juego.

Aunque procuró mantener la calma en momentos de tensión, la participante se vio envuelta en una acalorada discusión durante la cena de nominados del sábado, un evento que marcó un antes y un después en su experiencia en el reality. En medio de insultos y amenazas mutuas, la intensidad del cruce alcanzó su punto máximo cuando Juliana, la doble de riesgo, profirió una amenaza directa: "Afuera te hago mier...".

En la gala de eliminación del domingo, tras ser salvada por el voto del público, la policía manifestó su deseo de abandonar la casa, y al parecer, así lo hizo. A pesar de los intentos de Santiago del Moro, conductor del programa, por disuadirla, Agostina mantuvo firme su postura y se retiró del juego.

"Hoy empieza otra etapa. Esto cambia mucho de un día para el otro. Agostina se fue anoche a la madrugada. Les quiero contar, en un momento cuando ella me dice 'me quiero ir', yo le dije 'te podés ir ahora'. Toda la gente que está ahí es adulta y nadie nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Entonces si vos te quedás es porque te bancás las condiciones de juego y te podés ir cuando vos quieras", del Moro abordó el reciente acontecimiento respecto a la partida de Agostina durante la madrugada, en su programa radial de este lunes.

Del Moro expresó su descontento por la forma en que la salida de Lisandro fue opacada por la reacción de Agostina, "A mí lo que no me gustó es que en la salida de Licha, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, y era su momento, lo tapó ella a él. Él se estaba despidiendo de sus amigos, despidiéndose de la casa; ella a los gritos diciendo 'me voy, me voy, me voy'".

Tras el anuncio de la eliminación de Lisandro, Agostina tomó por sorpresa a todos al manifestar su deseo de abandonar la casa debido a las amenazas que había recibido de parte de Furia: "Decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera". Santiago, reafirmando el principio de libertad de elección, ofreció a la policía la posibilidad de retirarse en ese momento. Ante la negativa de la participante, intentó calmar la situación y la instó a dirigirse al confesionario para una conversación más serena.

Luego de un intercambio de palabras, Agostina reafirmó su determinación de irse, expresando su miedo y su deseo de abandonar la competencia. En este punto, el conductor confirmó que se tomarían las medidas necesarias para facilitar su salida esa misma noche, "Este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para el que se quiera ir. Así que, si querés, agarrá tu valija y retirate del juego".

"Tengo miedo de quedarme, se lo dije a Gran Hermano, yo no puedo ir a dormir a mi pieza porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo 'te voy a matar'", Agostina compartió sus temores. A pesar de los intentos de persuasión por parte de Santiago, ella reafirmó su decisión: "Tengo miedo, quiero irme".

Tras los intentos de persuasión por parte de Santiago para que reconsiderara su decisión, expresó con firmeza: "Yo creo que, si el juego te hace mal, o te sentís amenazada, no tenes que estar en él". El conductor, consciente de la importancia de una elección fundamentada, agregó: "Yo no te quiero ver así, pero estaba en mí también decirte, no quiero que el día de mañana digas 'me arrepentí'. Pero si vos crees que te tenes que ir, no queda otra".

Una vez concluida la conversación, se confirmó que se coordinaría su salida de la casa esa misma noche. Aunque las cámaras permanecieron apagadas al término del programa, los espectadores pudieron percibir evidencias de la partida de Agostina cuando, en la madrugada, algunas conversaciones entre los participantes dieron indicios de su ausencia. La sorpresa expresada por Nicolás ante la pérdida de dos compañeros en una sola noche y el comentario de Zoe acerca de la pasta dental dejada por Agostina corroboraron el desenlace de la situación.