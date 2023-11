Se presentó ‘Bad Bitch’, el primer tema de Wanda Nara como cantante

La empresaria argentina Wanda Nara lució este miércoles su nueva veta artística al presentar su hit ‘Bad Bitch’ como solista en publicaciones en sus redes sociales.

En las imágenes se ve a la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) lucirse con varias joyas y bailarines mientras entona las estrofas de su canción.

Días atras, la ex conductora de Master Chef había posteado en Instagram un nuevo corte del videoclip total black que vio la luz finalmente este 8 de noviembre: “¿Qué género musical piensan que es?”, les había consultado a los usuarios de la red social.

Antes de irse de Argentina, la empresaria habló con el periodista Angel de Brito sobre la leucemia que se le diagnosticó y aseguró que los últimos chequeos le dieron bien.

“Wanda me dijo ‘cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación y yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren", sostuvo.