Furia confrontó a Lisandro y se pelearon a los gritos: "Te recontra molesta que se te paren de manos"

La última emisión de Gran Hermano se inició con un intercambio acalorado entre Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro “Licha” Navarro, generando un ambiente tenso desde el principio. Aunque el motivo exacto de la disputa permanece desconocido, la confrontación fue evidente y llena de tensiones.

Durante el enfrentamiento, se escucharon expresiones fuertes por parte de ambos participantes. El asesor financiero reprochó a su compañera en el patio, “¿Algo más? Hermosas palabras” a lo que ella respondió con contundencia, “Suficiente. No soy falsa como vos”.

En medio de la discusión, Licha le dijo “Sos una maleducada. Yo nunca te falté el respeto. Sos una maleducada”. “No, no soy ninguna maleducada ¿Sabés lo que pasa? Te recontra molesta que alguien se te pare de manos porque acá todos te tienen miedo, pelot...”, lanzó enfurecida la doble de riesgo.

“Yo no le falté el respeto acá a nadie ni me peleé con nadie, la única que busca...”, pudo decir Licha antes de ser interrumpido por Furia: “Sos un falso, mentiroso. Ponés palabras en la boca de los demás, le decís cosas a la gente que no son, a uno le decís una cosa, a otro le decís otra, ¿entendés? ¿Cómo no querés que me ponga así si me tenés las pelotas llenas? bolu...”.

Los ánimos se exacerbaron aún más con comentarios incisivos y directos, reflejando una tensión palpable en el ambiente, “Vos te inventás tu peliculita en tu cabeza”, le respondió Navarro, recibiendo como última contestación de Juliana “¡No me callo, flaco! No me callo nada y eso te rompe las pelotas”.

Scaglione regresó al interior de la casa, Catalina trató de apaciguar a su compañera pero esta persistió en expresar su molestia: "Me tiene cansada, yo se lo quería decir hace un montón de tiempo ¿Qué? ¿Me voy a callar la boca? Se cree Dios y Santa Virgen ¡No, dejame de joder! Este se cree no sé quién. Acá somos todos iguales. Tomatela, ¿quién sos? Esta no es tu casa, esta es la casa de todos".

Furia GH

"No como más una poron... que cocine este tipo, y no me vengan a llamar para comer, eh. Voy a comer lo que se me cante el cu... Hay comida para todos, me puedo cocinar sola. Hace dos meses vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar, las pelotas, bolu..., basta", siguió.

Finalmente, cuestionó las actitudes de Lisandro: "Porque él está con cara de or... todos tenemos que estar con cara de or..., todo es así, chupame un huevo ¡ni en pedo! yo me voy a divertir, voy a disfrutar, porque me lo gané, loco".