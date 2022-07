Gerardo Zamora: “Quiero que sepan los uruguayos que quienes quieran venir a Santiago del Estero encontrarán nuestro apoyo”

Gerardo Zamora no es un gobernador más, desde su identidad radical viene acompañando, desde hace años, un proceso de confluencia de peronistas, provinciales, socialistas y radicales. Es por eso que logra en cada elección ganar con uno de los mayores porcentajes de adhesión en Santiago del Estero. Desde su provincia ha sabido cultivar el perfil del gobernante que habla con todos, sean oficialistas u opositores.

Es por eso que sus pares, de todos los colores políticos, lo designaron presidente del Norte Grande un polo económico y político de 10 provincias del noroeste y del Noreste que promete liderar un cambio estructural con el desarrollo de la minería, el turismo, que cambiará el paisaje de toda la región.

Desde el 2005 gobierna su provincia alcanzando niveles de adhesión más alta en todo el territorio argentino. Zamora recibe en la Gobernación a El Observador, un medio uruguayo al que le interesa los procesos de transformaciones de Santiago del Estero. El motivo del encuentro es el turismo pero la charla va y viene sobre todos los temas, el gobierno nacional, la relación con la oposición, su identidad radical.

¿Cómo hace, Gerardo Zamora, para sintetizar su identidad radical en una coalición peronista?

Soy un político surgido de la UCR, de reconocida identidad radical, que desde el año 2005, lidera una fuerza política provincial, en la que confluyen muchos partidos, se llama el Frente Cívico por Santiago. El contexto político antes del 2005, cuando asumí mi primer mandato como gobernador de mi provincia, fue una etapa histórica de mucha disputa política entre el peronismo y el radicalismo. En ese entonces, me desempeñaba como intendente de la ciudad capital de Santiago del Estero y advertimos que era fundamental generar una propuesta política diferente, donde respetando las identidades y las visiones en común entre dos movimientos populares como el radicalismo y el peronismo, pensábamos, trabajáramos por los intereses de todos los santiagueños.

En ese sentido apoyé a la fórmula del Frente de Todos (FDT), pero como siempre, por nuestra parte con una identidad de fuerza provincial. Y no soy el único, en Tierra del Fuego también hay un gobernador con similares características -Gustavo Melella-, que desde su origen radical integra hoy el ortodoxo FORJA (una vertiente de origen radical que integra el Frente de Todos) y trabaja con del FDT.

¿Las diferencias entre los sectores alineados con Cristina Kirchner y Alberto Fernández son sólo matices o representan visiones diferentes en términos económicos y de relación con los factores de poder?

Hay un permanente debate en la Argentina sobre muchos temas, que tienen que ver con cuestiones centrales, fundamentalmente en la difícil agenda económica que hay que afrontar. Primero por una situación coyuntural que produjo problemas económicos globales con la pandemia y luego con las implicancias de un conflicto bélico, que está generando procesos inflacionarios en todo el mundo.

Si a eso le sumamos que la Argentina viene arrastrando sus propios problemas, la situación es mucho más grave y las soluciones no son tan simples. En una coalición de gobierno, el cómo afrontar esta realidad, genera debates y posiciones diversas, pero ello no significa para nada, que estemos frente a una crisis institucional.

Siguiendo con el tema de las diferencias, ¿cuál es el papel de los gobernadores para encontrar una salida a esas crisis?

Esa pregunta encierra una definición, dando por sentado que el gobierno se encuentra paralizado. Si el gobierno estuviera paralizado, la Argentina y su actividad económica también lo estarían. Sin embargo, la Argentina tuvo un crecimiento durante el año pasado, del 10,5, con el cual se recuperaron índices de actividad superiores a la caída producida por la pandemia, y en muchos casos con indicadores por encima del 2019. Es cierto que el resultado electoral del año pasado no ayudó para lograr una mayoría propia en el Congreso, que paraliza una de las Cámaras (Diputados) y eso produce al igual que en el 2010, luego de una lección intermedia similar, que no se haya podido aprobar el presupuesto. Este año volvió a ocurrir lo mismo.

La mayoría de los gobernadores, seguimos pensando igual, hay que dejar de atentar contra la gobernabilidad, hay que fortalecer el federalismo y generar clima de convivencia, producción e inversión. Hoy, al igual que en el gobierno anterior, desde nuestra provincia contribuimos a la paz social, manteniendo las finanzas equilibradas y haciendo permanentes esfuerzos por desarrollar todo nuestro potencial económico.

El nivel de actividad en todos los órdenes viene creciendo a ritmo firme, como en todo el país. Creo que se necesita tomar medidas más fuertes frente al flagelo de la inflación, y en ese sentido, quizás no hay todavía un sentido bien claro de cómo hacerlo con éxito. Entiéndase por éxito, el que no entremos en recesión y no se genere más pobreza, que a veces son las consecuencias de las medidas necesarias para equilibrar las cuentas fiscales.

Las crisis en ambas coaliciones, Frente de Todos y Juntos, es la antesala de construcciones de nuevas coaliciones que tengan más similitudes desde el punto de vista programático.

La crisis de credibilidad o de representatividad en las coaliciones políticas, y en los mismos partidos políticos, se ponen de manifiesto cuando desde allí no le resuelven los problemas de la gente, o cuando no definen claramente los intereses de quienes dicen representar. Por nuestra parte, en Santiago del Estero, nuestra premisa es trabajar todos los días para lograr que nuestra provincia tenga mejores oportunidades para generar trabajo digno, mejores servicios de educación, salud, seguridad y justicia; más infraestructura básica (energía, agua, caminos y conectividad).

Algunas otras provincias, además, lo hacemos sin caer en desequilibrios fiscales y sin endeudarnos. Creo que a diferencia de los que ocurre en la mayoría de las provincias, en el orden nacional desde hace mucho hay una tendencia al déficit fiscal cubierto por endeudamiento o emisión monetaria y esto es algo central. Esta cuestión debe ser prioritaria frente a las otras discusiones, que es definitivamente lo económico, que no puede proyectarse con éxito, sin una buena administración de los recursos desde el sector público.

Usted se ha manifestado a favor de una profunda reforma de la Corte Suprema de Justicia.

Soy uno de los 16 gobernadores, cantidad importante, pero que sigue creciendo, que hemos venido consensuando un proyecto en ese sentido, el que ya tiene ingreso parlamentario en el Congreso de la Nación, convencidos que ello permitirá una salida a la crisis que está teniendo la justicia argentina y especialmente la Corte Suprema de Justicia, que con en el número de miembros (tres miembros) actuales no está en condiciones de cumplir con cuestiones fundamentales que tienen que ver con el federalismo, la equidad de género, entre otras.

Esta iniciativa constituye un desafío mayúsculo en la construcción de una verdadera república democrática y federal. En este sentido, las provincias argentinas no podemos ser convidados de piedra del poder central, somos preexistentes a la Nación y constructores genuinos de la identidad de nuestra patria. Nuestra propuesta toma ejemplos de varios países exitosos del mundo en esta materia (la Corte de Chile por ejemplo, tiene 21 miembros, con menos de la mitad de población que nosotros).

En los últimos años las provincias del norte argentino han concitado la atención no sólo por el orden de sus economías sino por el potencial que se vislumbra con la explotación del litio y otros minerales.

Las diez provincias argentinas que conformamos el Norte Grande (6 del Noroeste y 4 del Noreste) significamos un tercio del territorio nacional y casi una cuarta parte de la población, con una gran diversidad productiva, minera y turística; pero con mucho en común. Por encima de las pertenencias partidarias estamos trabajando una agenda en común, que tienen que ver con el respeto del federalismo, para revertir profundas asimetrías que se han venido consolidando a lo largo de nuestra historia.

Estas asimetrías tienen que ver por una histórica falta de inversión en infraestructura, necesaria para desarrollar la capacidad productiva y valor agregado en origen, pero también revertir una actual y cada vez más inequitativa distribución de los recursos nacionales, fundamentalmente en subsidios al transporte y la energía. Las provincias argentinas pagamos el transporte de pasajeros, el agua, el gas, el combustible y la energía más cara que en él área metropolitana.

Otra novedad importante que ha tenido nuestra agenda en común, es la de promocionar en forma conjunta nuestros destinos turísticos, y nuestra oferta exportable, tanto en ferias nacionales e internacionales, sumada a la decisión también, de reali zar misiones comerciales a otros países en forma conjunta. Así fue que en este verano se realizó en forma conjunta la promoción turística en la costa atlántica yque en el mes de marzo se integró una comitiva compuesta por gobernadores, funcionarios y 30 empresarios de las 10 provincias a Emiratos Árabes Unidos.

Los lazos de argentinos y uruguayos son profundos en lo cultural y económico. ¿Qué le pueden ofrecer los santiagueños a los uruguayos?

Durante los últimos años, en nuestra provincia nos venimos preparando para ser una provincia que sea una alternativa de trabajo, inversión o como destino turístico. Generando obras de infraestructura turística y energéticas para la producción. Es así que en oportunidad de realizar eventos culturales, turísticos o deportivos de nivel internacional, recibimos muchos visitantes de Uruguay, de otros países limítrofes y de toda Sudamérica.

Pero además quiero que sepan los hermanos uruguayos, que quienes quieran venir a Santiago del Estero a trabajar, invertir o producir, encontrarán todo nuestro apoyo y una provincia ordenada administrativamente y con los incentivos necesarios para desarrollar cualquier actividad productiva o comercial. Somos países hermanos -y especialmente desde la región norte de nuestro país, junto al norte de Chile, sur de Brasil, Paraguay y nuestros hermanos uruguayos- podemos ser parte de un corredor bioceánico integrado y estratégico.