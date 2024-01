Ricky Sarkany en El Observador Radio: "Trato de hacer lo mejor por mi país, por mi gente y por mí"

El reconocido diseñador de zapatos Ricky Sarkany fue el protagonista de una de los dos entrevistas del día que formaron parte del ciclo especial en el parador de El Observador Radio en Punta del Este. Ricky charló con Luis Majul, nuevamente acompañado por Esteban Trebucq.

La charla comenzó con el emotivo recuerdo de Sofía, la hija del diseñador de zapatos que falleció en 2021 por un cáncer con tan sólo 31 años. Emocionado y con ligero temblor en la voz, Sarkany explicó: "Ella me acompaña siempre, está dentro de mi corazón. Tuve el privilegio de pasar más de 30 años de mi vida terrenal con ella, aprendí muchísimo de ella y de mis otros hijos, y hoy me acompaña desde otro plano. No puedo entender por qué pasó lo que pasó, por qué hoy no está acá. Creo que la que tendría que estar acá por su visión, su creatividad, es ella. Y la ley de la vida es que los hijos continúan a los padres, no al revés. Los padres les dan a los hijos las armas para sobrevivir, los hijos les dan a los padres las razones para vivir".

Y continuó: "Tengo cuatro hijas y todas están presentes, a Sofía no le puedo dar ese beso en la mejilla que tanto le encantaba, pero dejó una obra maravillosa, y su obra máxima fue mi nieto, Félix. Ella llegó a verlo nacer por Facetime, llegó a tenerlo en sus brazos y al día siguiente la internaran. Luchó por tener esa posibilidad de conocerlo y tenerlo en brazos esa noche. Y creo que no fue casualidad, las cosas pasan por algo".

El diálogo paso a centrarse luego en la historia familiar de Ricky Sarkany, sus orígenes, la historia de sus padres que llegaron como inmigrantes escapando del nazismo: "Mis padres nacieron en lugar maravilloso, en el centro de Europa, la ciudad de Budapest, capital Hungría. Eran de familia judía, mi padre desarrolló el arte de la zapatería que había heredado de mi abuelo y de mi bisabuelo. Y entonces se enteraron de que apareció un país que quería conquistar el mundo y mejorar la raza, y era la Alemania nazi. Y así fue que mi mamá terminó en Auschwitz, y mi padre pudo escaparse tirándose por un barranco cuando se lo estaban llevando a otro campo. Lo ocultó una familia en medio de miles de peligros".

Ricky Sarkany en El Observador Radio

El camino de sus padres

Enseguida, Sarkany se refirió a las cosas que tuvieron que pasar para que sus padres llegaran finalmente a la Argentina: "Mi madre en Auschwitz sobrevivió a cosas terribles, que no se pueden ni imaginar. Mi padre pasó por el ejército ruso, que fue el primero que llegó en su contraataque contra Alemania. Finalmente, al entender la vida que les esperaba bajo el régimen ruso, pudieron escaparse con mi mamá embarazada, primero a Checoslovaquia, después a Austria y luego a Italia. Ahí piden asilo político, y dos países se lo dan: Australia y Argentina. Y el primer barco salió para Argentina".

Ya en nuestro país, el padre de Ricky siguió dedicándose a lo que sabía: "Yo soy zapatero, pero mis padres y abuelos eran mejores. La diferencia está en que antes el aprendiz, el hijo miraba al padre y aprendía el oficio. Pero cuando terminé el colegio secundario, mi padre quiso que estudiara en la universidad. Probé con ingeniería y después con economía, y ahí aprendí cuestiones básicas del marketing y del funcionamiento de los negocios, cosas que me sirvieron para el negocio familiar".

La diferencia con su padre, lo que cambió todo, fueron las ideas propias de Ricky: "Yo quería vender al público, mi padre prefería seguir produciendo y vender como mayorista. Yo quería hacerle entender la importancia de entrar en la experiencia del usuario. Insistí y lo convencí, pero me costó un montón. Los hijos somos rebeldes queremos algo distinto, y mi padre me bancó"

Ricky Sarkany en El Observador Radio

El primer local propio

Sarkany recordó su primer local a la calle: "En la calle Cramer empezamos con la marca 'Ricky Sarkanny', empecé a atender al público y las miraba a los ojos a las clientas, yo necesitaba saber qué querían, darles el producto y que me hicieran la difusión boca a boca, que trajeran más clientas. Yo quería hacer algo distinto. Era el año 1978, circulaba muy poca información de moda internacional, pero la moda se empezó a poner de moda. Las modelos y después los diseñadores se hicieron actores relevantes en la sociedad, y explotó en los '90 con estrellas como Valeria Mazza y tantas otras".

El diseñador se refirió enseguida a las características de la industria de la moda hoy: "Ahora queremos que los zapatos sean objetos de deseo y también objetos de culto. Una persona se pone unos zapatos y se siente distinto, pueden provocar un efecto indeleble en los demás y en uno mismo. Hoy en día las grandes marcas se hicieron muy fuertes en el mundo, pero desde la pandemia cambiaron ciertas tendencias: más compra online y sentido de comodidad en el uso de la indumentaria y calzado, algo que ya venía de antes".

Y lo ilustró con un ejemplo: "Cuando Claudia Schiffer en los '90 visitó a Menem apareció con borcegos con medias y vestido corto, no se dio cuenta de que en el hemisferio sur hacía calor en esa época del año. Y entonces acá todas las chicas salieron a copiarle el look, en Punta del Este iban con borcegos a la playa. Eso hoy no pasa, hay más libertad para armar los looks, cada uno usa lo que quiere y ya no hay necesidad de pertenecer o marcas de identificación".

Ricky Sarkany en El Observador Radio

Sarkany contó además acerca de su afición por el ajedrez y de cómo le sirvió en su vida: "Es un juego en el que sentís que no te ganan, sino que perdés por errores propios que no te podés perdonar. Y vas avanzando con calculando binarios, elijo esto o lo otro, y se acumulan las decisiones. Y eso se aplica en los negocios después, la elección al tomar decisiones. Se puede volver una obsesión insoportable. Por eso una vez cuando era chico, frustrado porque perdía, le pegué a otro jugador y salí corriendo", contó entre risas.

Definiciones

En el tramo final de la charla le pidieron definiciones cortas, tipo ping-pong: "¿El zapato más lindo que vi? Hacer zapatos es un arte que necesita reinventarse a cada paso, necesitamos crear y recrear todo el tiempo. el mejor es el que vas a ver mañana. Los zapatos son mi vida y mi amor, además de mi familia".

"¿Lo más importante? Familia, amigos, amigos que trabajan conmigo que son indispensables, que no estaría acá dando esta nota sin ellos".

"¿Qué le diría a Sofía? Que la amo, que estoy en la búsqueda de la felicidad. El éxito es efímero, el valor es seguir buscando, eso te lleva a la felicidad. llevo su foto a todos lados, me acompaña y me sonríe todo el tiempo".

"¿Si me gusta Javier Milei? Quiero lo mejor para Argentina, por ahora es como que está la intención, está la ley, pero falta la reglamentación. Hay que ver cómo sigue, esté quien esté, voy a tratar de hacer lo mejor por mi país, por mi gente y por mí".