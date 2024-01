Bailando 2023: Flor Vigna le pidió disculpas llorando a Noelia Marzol

Con el telón de fondo de la furia, la aparente 'falta de códigos' y un encuentro cara a cara cargado de tensión, el escándalo entre Flor Vigna y Noelia Marzol parecía estar escribiendo un capítulo interminable. Sin embargo, a medida que la temperatura subía y la relación se volvía más intensa, la jurado del Bailando decidió dar un giro inesperado. A través de sus plataformas de redes sociales, la actriz extendió una rama de olivo a la bailarina, expresando disculpas y lamentando el fuerte desencuentro que habían tenido.

"Perdón, prometo aprender de cada error", inició la cantante, acompañando sus palabras con un emoji de corazón, mediante una historia de Instagram. Con un filtro en blanco y negro, la joven comenzó su declaración de disculpas junto a un breve texto que rezaba: "Gracias Noelia Marzol por escucharme y aclarar todo. Los amigos se merecen todo, quiero ser amiga hasta la vejez, los amo".

Después, con el viento despeinando sus cabellos, la pareja de Luciano Castro se expresó entre lágrimas: "Perdón, soy una boluda, estuve muy mal, me hice la chistosa y salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto. Ya le pedí perdón a Noe y ella encima fue hermosa, porque me escuchó, me aconsejó y quiero pedir perdón".

Tras el cruce en la pista del Bailando, la acusación contundente de falta de códigos y un tenso enfrentamiento en los pasillos del certamen, Vigna reflexionó sobre sus equivocaciones y detalló: "El mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no, prometo aprender. Le pido perdón a Noe, a todos, y nada, quiero que esto no arruine el sueño de mis amigos. Ellos son muy importantes para mí y hoy es un día muy importante para ellos. Pido perdón, me da mucha vergüenza lo mal que estuve. Juro que voy a aprender".

El escándalo se desató días atrás, cuando Flor Vigna lanzó su canción 'Picaflor', aparentemente dedicada a su expareja Nico Occhiato. Así, cuando Marzol concluyó su actuación en la pista, llegó el momento de recibir la puntuación de la cantante. "Señores, votación de Flor Vigna, 'Picaflor'", anunció Marcelo Tinelli, presentando no solo a la jurado sustituta sino también al tema en cuestión. Ante esto, Vigna tomó el micrófono y, sin titubear, expresó: "Es más, con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Noelia Marzol es una mujer hermosa y de muchos códigos". Inmediatamente, la mencionada se llevó las manos al rostro y esbozó una sonrisa incómoda por lo que acababa de escuchar.